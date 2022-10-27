10 интересных фактов об Азербайджане: видео

В Азербайджане всегда рады туристам из России. Попасть в страну можно без визы, а самолеты регулярно выполняют прямые рейсы из Москвы в Баку и обратно. У большинства людей Азербайджан ассоциируется со вкусными овощами и фруктами, кутабами и коврами. Но перед тем, как поехать в страну, стоит подготовиться и узнать о ней побольше.