10 интересных фактов об Азербайджане: видео

В Азербайджане всегда рады туристам из России. Попасть в страну можно без визы, а самолеты регулярно выполняют прямые рейсы из Москвы в Баку и обратно. У большинства людей Азербайджан ассоциируется со вкусными овощами и фруктами, кутабами и коврами. Но перед тем, как поехать в страну, стоит подготовиться и узнать о ней побольше.
Блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте рассказал о 10 интересных фактах об Азербайджане. Например, в стране добывается сорт лечебной нефти. Многие туристы приезжают в Азербайджан, чтобы принимать нефтяные ванны, которые обладают целебным эффектом.
Смотрите видео, чтобы узнать больше о государстве.
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