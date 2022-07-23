Чем вас может удивить Баку

Столица Азербайджана идеальна для отдыха по многим параметрам. Здесь отличный климат – спасибо Каспийскому морю и близлежащим горам, вкусная кухня, уникальный колорит, а еще большинство местных смогут поддержать беседу на русском языке. Виза для россиян не требуется, достаточно лишь загранпаспорта.

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Вдобавок к этому, в Баку точно не соскучишься. Подробнее о том, какие места стоит посетить в этом городе – в материале "Рамблера".

Культурный центр Гейдара Алиева

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В 2014 году это здание было награждено британской премией, получив звание "Дизайн года". Неудивительно, что музей поражает своей красотой еще до того, как вы вошли внутрь. А внутри все сделано по последнему слову техники. В мультимедийном формате здесь можно познакомиться с историей Азербайджана, а также посетить множество необычных временных экспозиций. Обязательно изучите сайт музея прежде, чем отправиться в него.

Квартал Ичери-шехер

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За атмосферными снимками отправляйтесь сюда. Мудреные улочки, романтичные двери и балконы – все здесь пропитано духом старого Баку. Кстати, именно в этом районе снимали знаменитую сцену из "Бриллиантовой руки", в которой поскользнулся герой Юрия Никулина.

Пламенные башни

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Эти небоскребы – одна из первых достопримечательностей, которую замечают туристы, оказавшись в Баку. Здесь находятся бизнес-центры, гостиницы и апартаменты, так что, если вы любите жить повыше и не скупитесь на жилье, стоит рассмотреть этот вариант. Но все же куда лучше любоваться этими сооружениями со стороны, особенно вечером или ночью, когда пламенные башни окрашиваются в разные цвета.

Музей ковра

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