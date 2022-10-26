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3 часа назад

10 интересных фактов об Армении: видео

Мира Маркина

Сейчас Армения - одно из самых популярных направлений у россиян. Цены на жилье, билеты значительно выросли из-за большого спроса на направление, но зато для того, чтобы попасть в страну, гражданам нашей страны не нужна виза.

Многие перед тем, как проехать в страну, ничего не знают про Армению. Блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте рассказал 10 интересных фактов о стране. Например, в Армении находится самая древняя в мире винодельня, а занятия по шахматам входят в школьную программу.

Что еще нужно знать про государство? Смотрите в видео.

Что делать в Армении любителям экстрима

Ранее мы показывали ролик с 10 интересными фактами об Узбекистане.

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