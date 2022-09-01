Что делать в Армении любителям экстрима

За последние несколько лет Армения стала местом притяжения российских туристов. И непроста, ведь здесь есть все для отличного отдыха: комфортный климат, вкуснейшая кухня, невысокие цены и, конечно, горы.

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Одни приезжают в Армению за культурой, а другие за экстримом. Не удивляйтесь – в этой небольшой, но колоритной стране множество вариантов экстремального отдыха для тех, кто не мыслит отпуск без острых впечатлений. Подробнее об этих развлечениях – в материале "Рамблера".

Спелеопоходы

Все два часа езды от Еревана, и вы в Вайоцдзорской области Армении. Не в последнюю очередь она примечательна пещерами – Трчуннери (Пещера Птиц), Арени-1 и пещера Магелана. Приехав сюда, вы можете отправиться в настоящий поход по пещерам: почувствовать себя первооткрывателем и встретиться с летучими мышами. Последних здесь кстати целых восемь видов.

Роупджампинг

В Армении есть несколько отличных спотов для тех, кто хочет испытать магию свободного падения. Первый – утес, с которого прыгаешь в ущелье Джохки Дзор. Его еще именуют Ущельем Ада. Также прыжки с альпинистской веревкой осуществляют в Аштараке, в Арени и на озере Севан. Но больше всего любители пощекотать нервишки ценят площадку в Бюрегаване – город находится всего в 20 км от Еревана, здесь экстремалы прыгают с промышленной башни бывшего стекольного завода высотой 40 метров.

Рафтинг