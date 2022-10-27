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43 минуты назад

Зачем туристы со всего мира едут в Ванадзор: видео

Диана Товсепова

Армения становится все более популярной у российских туристов. Дружелюбная солнечная республика "впускает" россиян без виз и даже без заграничного паспорта, а от того становится еще более привлекательной для нас.

Конечно, в одном из древнейших государств мира есть, на что посмотреть. Помимо кипящего жизнью Еревана в стране есть и другие города, заслуживающие внимания. Один из них - Ванадзор, третий по величине город Армении после Еревана и Гюмри.

Живописные пейзажи и средневековые монастырские комплексы манят сюда туристов. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о том, почему путешественники едут в Ванадзор.

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