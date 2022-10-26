В последние годы закавказские республики пользуются особой популярностью у российских туристов. Среди любимых направлений — солнечная Грузия.

В страну можно попасть по суше, просто добравшись до границы через Владикавказ. Возможно, по этой причине, пока с перелетами проблемы, Грузия стала еще более популярной у россиян.

Конечно, туристы, заполонившие тбилисские улицы, принесли в страну новые доходы. В этом году страна бьет рекорды — туризм принес стране 150 триллионов рублей с начала 2022 года. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.