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2 часа назад

Как выглядит Япония после землетрясения

Дарья Амосова

16 марта в Японии, неподалеку от побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Издание Reuters сообщает, что без электричества и света остались около 2 млн человек.

1/7 Подземные толчки ощутила половина префектур Японии. Очаг был зафиксирован на глубине в 57 км в близ острова Хонсю.
Фото: legion-media.ru
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2/7 Эпицентр располагался в 275 км к северо-востоку от Токио. В столице ощущались сильные волнообразные толчки.
Фото: globallookpress.com
3/7 NHK сообщает, что в результате землетрясения погиб 1 человек в городе Сома, еще 69 получили травмы.
Фото: legion-media.ru
4/7 В результате землетрясения сошел с рельсов скоростной поезд «Синкансэн». Во время инцидента внутри состава находилось около 100 человек.
Фото: legion-media.ru
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5/7 Землетрясение вызвало несколько локальных пожаров. Пожарная сигнализация сработала на атомной электростанции «Фукусима-1».
Фото: legion-media.ru
6/7 Специалисты отмечают, что станция не пострадала, однако наблюдаются проблемы с охлаждением резервуаров с отработанным ядерным топливом.
Фото: globallookpress.com
7/7 Повышения радиационного фона нет. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, но сняли ее через день.
Фото: globallookpress.com

Подземные толчки ощутила половина префектур Японии. Очаг был зафиксирован на глубине в 57 км от острова Хонсю. Эпицентр располагался в 275 км к северо-востоку от Токио. В столице ощущались сильные волнообразные толчки. Отдельные толчки ощутили жители Курильских островов в России.

Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK сообщает, что в результате землетрясения погиб 1 человек в городе Сома. Еще 69 жителей Японии получили травмы.

В результате землетрясения сошел с рельсов скоростной поезд «Синкансэн». Во время инцидента внутри состава находилось около 100 человек. Движение было прервано на несколько часов, о пострадавших не сообщалось.

Землетрясение вызвало несколько локальных пожаров. Пожарная сигнализация сработала на атомной электростанции «Фукусима-1». Специалисты отмечают, что она не пострадала, однако наблюдаются проблемы с охлаждением резервуаров с отработанным ядерным топливом. Повышения радиационного фона нет. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, но сняли ее через день.

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