Как выглядит Япония после землетрясения

16 марта в Японии, неподалеку от побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Издание Reuters сообщает, что без электричества и света остались около 2 млн человек.
Подземные толчки ощутила половина префектур Японии. Очаг был зафиксирован на глубине в 57 км от острова Хонсю. Эпицентр располагался в 275 км к северо-востоку от Токио. В столице ощущались сильные волнообразные толчки. Отдельные толчки ощутили жители Курильских островов в России.
Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK сообщает, что в результате землетрясения погиб 1 человек в городе Сома. Еще 69 жителей Японии получили травмы.
В результате землетрясения сошел с рельсов скоростной поезд «Синкансэн». Во время инцидента внутри состава находилось около 100 человек. Движение было прервано на несколько часов, о пострадавших не сообщалось.
Землетрясение вызвало несколько локальных пожаров. Пожарная сигнализация сработала на атомной электростанции «Фукусима-1». Специалисты отмечают, что она не пострадала, однако наблюдаются проблемы с охлаждением резервуаров с отработанным ядерным топливом. Повышения радиационного фона нет. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, но сняли ее через день.