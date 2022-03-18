Как выглядит Япония после землетрясения

16 марта в Японии, неподалеку от побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Издание Reuters сообщает, что без электричества и света остались около 2 млн человек.

1/7 Подземные толчки ощутила половина префектур Японии. Очаг был зафиксирован на глубине в 57 км в близ острова Хонсю. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Эпицентр располагался в 275 км к северо-востоку от Токио. В столице ощущались сильные волнообразные толчки. Фото: globallookpress.com 3/7 NHK сообщает, что в результате землетрясения погиб 1 человек в городе Сома, еще 69 получили травмы. Фото: legion-media.ru 4/7 В результате землетрясения сошел с рельсов скоростной поезд «Синкансэн». Во время инцидента внутри состава находилось около 100 человек. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Землетрясение вызвало несколько локальных пожаров. Пожарная сигнализация сработала на атомной электростанции «Фукусима-1». Фото: legion-media.ru 6/7 Специалисты отмечают, что станция не пострадала, однако наблюдаются проблемы с охлаждением резервуаров с отработанным ядерным топливом. Фото: globallookpress.com 7/7 Повышения радиационного фона нет. На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, но сняли ее через день. Фото: globallookpress.com

Подземные толчки ощутила половина префектур Японии. Очаг был зафиксирован на глубине в 57 км от острова Хонсю. Эпицентр располагался в 275 км к северо-востоку от Токио. В столице ощущались сильные волнообразные толчки. Отдельные толчки ощутили жители Курильских островов в России.

Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK сообщает, что в результате землетрясения погиб 1 человек в городе Сома. Еще 69 жителей Японии получили травмы.

В результате землетрясения сошел с рельсов скоростной поезд «Синкансэн». Во время инцидента внутри состава находилось около 100 человек. Движение было прервано на несколько часов, о пострадавших не сообщалось.