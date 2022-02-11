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1 час назад

Как выглядит самый дорогой отельный номер в мире

Мария Каткова

За 68 тысяч долларов в сутки вы получите пуленепробиваемые окна и вид на Альпы. Самый дорогой отельный номер расположен в Швейцарии — стране банков, сыра, шоколада, часов и роскоши. Отель President Wilson расположен в Женеве, на берегу Женевского озера. Самым дорогим номером там является президентский пентхаус, сутки в котором стоят 68 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей).

1/9 Самый дорогой отельный номер расположен в Швейцарии — стране банков, сыра, шоколада, часов и роскоши. Отель President Wilson расположен в Женеве, на берегу Женевского озера.
Фото: marriott.com
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2/9 Самым дорогим номером там является президентский пентхаус, сутки в котором стоят 68 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей).
Фото: marriott.com
3/9 Если у вас не найдется шести миллионов рублей, то обычный номер в этом же отеле обойдется вам в 24 тысячи рублей в зависимости от даты. В сезон самый недорогой номер обойдется в сумму до 30 тысяч за сутки.
Фото: marriott.com
4/9 В самом дорогом номере может действительно поместиться несколько семей. Президентский пентхаус занимает весь последний этаж.
Фото: marriott.com
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5/9 В нем четыре спальни, столовая на 26 человек и шесть разных ванных комнат, в некоторых из которых расположены джакузи с видом на озеро и Альпы.
Фото: marriott.com
6/9 В самом отеле есть спа-зона, множество залов для конференций и переговоров, ресторан с известным шеф-поваром, а также открытый бассейн.
Фото: marriott.com
7/9 Помимо того, что этот номер считается самым дорогим в мире, он также не уступает по стандартам безопасности. В нем пуленепробиваемые окна и двери, собственный стальной лифт.
Фото: marriott.com
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8/9 В случае нападения для эвакуации есть вертолетная площадка, а также комната-бункер. Она защищена от внешнего воздействия, в ней есть запас воды и еды на несколько дней, а также связь с экстренными службами.
Фото: marriott.com
9/9 Люксовый пентхаус прославился благодаря известным гостям, которые здесь останавливались. Как правило, сюда заселяются первые лица государства: здесь отдыхали, например, Билл Клинтон и Михаил Горбачев.
Фото: marriott.com

Если у вас не найдется шести миллионов рублей, то обычный номер в этом же отеле обойдется вам в 24 тысячи рублей в зависимости от даты. В сезон самый недорогой номер обойдется в сумму до 30 тысяч за сутки.

В самом дорогом номере может действительно поместиться несколько семей. Президентский пентхаус занимает весь последний этаж. В нем четыре спальни, столовая на 26 человек и шесть разных ванных комнат, в некоторых из которых расположены джакузи с видом на озеро и Альпы. В самом отеле есть спа-зона, множество залов для конференций и переговоров, ресторан с известным шеф-поваром, а также открытый бассейн.

Помимо того, что этот номер считается самым дорогим в мире, он также не уступает по стандартам безопасности. В нем пуленепробиваемые окна и двери, собственный стальной лифт. В случае нападения для эвакуации есть вертолетная площадка, а также комната-бункер. Она защищена от внешнего воздействия, в ней есть запас воды и еды на несколько дней, а также связь с экстренными службами.

Люксовый пентхаус прославился благодаря известным гостям, которые здесь останавливались. Как правило, сюда заселяются первые лица государства: здесь отдыхали, например, Билл Клинтон и Михаил Горбачев. Также частыми гостями здесь считаются миллиардеры. По слухам, этот номер часто посещает Билл Гейтс.

Сам отель тоже был назван в честь 28-го президента США Вудро Вильсона. Он был так предан Лиге Наций, что в Женеве решили открыть отель в честь него. Он был открыт в 1962 году.

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