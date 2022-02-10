Более года назад в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции. За это время менялись правила и ограничения как внутри страны, так и за ее пределами.

1/7 Кипр, кроме европейских и американских вакцин, признает «Спутник V» и «Спутник Лайт» (только в качестве бустера после «Спутник V»). Привитым россиянам нужно будет предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом и свежий ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. По прибытии на курорт все пассажиры должны будут проходить еще один ПЦР- или экспресс-тест за свой счет (15-19 долларов). Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Райский остров Шри-Ланка называют бюджетными Мальдивами. Особенно приятно, что пускают сюда туристов с любой российской вакциной. У путешественников перед посадкой на борт потребуют отрицательный результат ПЦР-теста, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации (+ копия оригинала на английском). Сдавать тест по прилету привитых туристов не просят. Фото: depositphotos.com 3/7 Великобритания удивила всех, когда смягчила правила въезда в страну. Так, уже с 11 февраля туристам не нужно будет соблюдать десятидневный карантин. Правда нужно будет сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и по прибытию, а также заполнить анкету Passanger Locator Form (PLF) в течение 48 часов до вылета в Великобританию. Страна принимает туристов с прививкой «Спутник V». Фото: depositphotos.com 4/7 Греция разрешает въезд в страну туристам с прививкой «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» в том случае, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее двух недель. Понадобится также свежий ПЦР-тест (72 часа до прибытия) или экспресс-тест (24 часа до прибытия). По прибытию в страну все граждане РФ должны будут сдать еще один ПЦР-тест. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Для въезда в Грузию российским туристам потребуется сертификат о вакцинации (любой двухкомпонентной вакциной) или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста (не старше 72 часов). При наземном пересечении границы на КПП Ларс ПЦР-тест обязателен всем. Фото: depositphotos.com 6/7 Гостеприимная Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины, завершенные за 14 дней до въезда в страну. Если у туриста однокомпонентный «Спутник Лайт», то въезд разрешен спустя 28 дней после прививки. Фото: depositphotos.com 7/7 В Израиль можно въехать россиянам, вакцинированным «Спутником V» или бустером «Спутник Лайт». Перед поездкой необходимо заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля за 48 часов до вылета и сделать ПЦР-тест. По прибытии в страну туристов ждет ожидает серологический тест на антитела к коронавирусу. Фото: depositphotos.com

Российские туристы особенно внимательно следят за ситуацией в мире. Как известно, ВОЗ российские вакцины до сих пор не одобрила и поэтому принимают далеко не везде. Однако уже есть целый список стран, готовых принять россиян с отечественной прививкой "Спутник V", однокомпонентной бустерной вакциной "Спутник Лайт" или "ЭпиВакКорона".

Среди этих стран пока нет самых популярных туристических направлений, однако уже есть 50 государств, которые принимают российские ковид-сертификаты.

37 из них примут туристов с прививкой «Спутник V», 13 — с вакциной «Спутник Лайт», и еще шесть государств "устроит" прививка "ЭпиВакКорона".