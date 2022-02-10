Более года назад в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции. За это время менялись правила и ограничения как внутри страны, так и за ее пределами.
Российские туристы особенно внимательно следят за ситуацией в мире. Как известно, ВОЗ российские вакцины до сих пор не одобрила и поэтому принимают далеко не везде. Однако уже есть целый список стран, готовых принять россиян с отечественной прививкой "Спутник V", однокомпонентной бустерной вакциной "Спутник Лайт" или "ЭпиВакКорона".
Среди этих стран пока нет самых популярных туристических направлений, однако уже есть 50 государств, которые принимают российские ковид-сертификаты.
37 из них примут туристов с прививкой «Спутник V», 13 — с вакциной «Спутник Лайт», и еще шесть государств "устроит" прививка "ЭпиВакКорона".
О самых популярных из них — в подборке "Рамблера". Кроме перечисленных в подборке государств, российские сертификаты принимаются во многих постсоветских государствах, Камбодже, ОАЭ, Эстонии, Аргентине, Болгарии, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Венесуэле, Вьетнаме, Египте, Иордании, Катаре, Колумбии, Маврикие, Мальдивах, Марокко, Омане, Молдавии, Панаме, Таиланде, Македонии, Словении.