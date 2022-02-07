Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
5 часов назад

Закат капитализма: как выглядят «мертвые» торговые центры США

Дарья Амосова

Торговые центры США пользовались популярностью у покупателей с 80-х до 00-х, став неким культурным и экономическим феноменом. Но сейчас огромные магазины — привет из ушедшей эпохи: эксперты The New York Times считают, что около 3% всех ТЦ страны можно назвать «умирающими». «Мертвыми» торговыми центрами (dead mall) называют давно не перспективные к продаже или аренде площади. Неиспользуемые «моллы» не сносят и не закрывают, а оставляют на волю судьбы — ведь так дешевле. «Рамблер» собрал кадры фотожурналиста журнала Huffington Post Сефа Лоусса, на которых запечатлено жуткое состояние «умирающих» ТЦ.

1/8 «Мертвые» торговые центры стремительно распространяются по Америке, особенно в регионе Среднего Запада.
Фото: @sephlawless
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Rolling Acres Mall, штат Огайо, США
Фото: @sephlawless
3/8 Walmart, Гарфилд-Хайтс, штат Огайо
Фото: @sephlawless
4/8 Экономические кризисы, рост онлайн-торговли и смена населения привела к тому, что торговые площади постепенно превращаются в руины.
Фото: @sephlawless
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 ТЦ в Мэриленде
Фото: @sephlawless
6/8 Торговые центры долгое время были точкой для встреч с друзьями. С развитием мессенджеров такой способ социализации оказался устаревшим.
Фото: @sephlawless
7/8 Northridge Mall, Милуоки, Висконсин
Фото: @sephlawless
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 ТЦ в Миссури
Фото: @sephlawless

«Мертвые» торговые центры стремительно распространяются по Америке, особенно в регионе Среднего Запада.

Почему это происходит? Экономические кризисы, рост онлайн-торговли и смена населения привела к тому, что торговые площади постепенно превращаются в руины.

Иногда из ТЦ уходит «якорный» магазин (обычно — гипермаркет с разными категориями товаров). Иногда покупателям долго ехать до ТЦ, которые построены не в самых удобных точках города. Кому-то проще заказать одежду и продукты по интернету. Наконец, не у всех элементарно есть деньги. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок перегружен и во многих частях страны настолько много ТЦ, что какие-то из них не выдерживают конкуренции.

Фотожурналист Huffington Post Сеф Лоусс, объехавший всю Америку в поисках жутких ТЦ, считает, что единой причины их спада нет. Где-то это напрямую связано с экономикой, а где-то изменились покупательские и социальные привычки. Торговые центры долгое время были не только местом для шоппинга, но и точкой для встреч и прогулок с друзьями. С развитием интернета и мессенджеров такой способ социализации оказался устаревшим.

Наконец, пандемия COVID-19 существенно повлияла на ситуацию. Власти были вынуждены закрыть торговые центры и усилить входной контроль. Для многих ТЦ эти ограничения оказались роковыми.

39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители