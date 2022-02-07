Закат капитализма: как выглядят «мертвые» торговые центры США

Торговые центры США пользовались популярностью у покупателей с 80-х до 00-х, став неким культурным и экономическим феноменом. Но сейчас огромные магазины — привет из ушедшей эпохи: эксперты The New York Times считают, что около 3% всех ТЦ страны можно назвать «умирающими». «Мертвыми» торговыми центрами (dead mall) называют давно не перспективные к продаже или аренде площади. Неиспользуемые «моллы» не сносят и не закрывают, а оставляют на волю судьбы — ведь так дешевле. «Рамблер» собрал кадры фотожурналиста журнала Huffington Post Сефа Лоусса, на которых запечатлено жуткое состояние «умирающих» ТЦ.

1/8 «Мертвые» торговые центры стремительно распространяются по Америке, особенно в регионе Среднего Запада. Фото: @sephlawless Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Rolling Acres Mall, штат Огайо, США Фото: @sephlawless 3/8 Walmart, Гарфилд-Хайтс, штат Огайо Фото: @sephlawless 4/8 Экономические кризисы, рост онлайн-торговли и смена населения привела к тому, что торговые площади постепенно превращаются в руины. Фото: @sephlawless Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 ТЦ в Мэриленде Фото: @sephlawless 6/8 Торговые центры долгое время были точкой для встреч с друзьями. С развитием мессенджеров такой способ социализации оказался устаревшим. Фото: @sephlawless 7/8 Northridge Mall, Милуоки, Висконсин Фото: @sephlawless Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 ТЦ в Миссури Фото: @sephlawless

«Мертвые» торговые центры стремительно распространяются по Америке, особенно в регионе Среднего Запада.

Почему это происходит? Экономические кризисы, рост онлайн-торговли и смена населения привела к тому, что торговые площади постепенно превращаются в руины.

Иногда из ТЦ уходит «якорный» магазин (обычно — гипермаркет с разными категориями товаров). Иногда покупателям долго ехать до ТЦ, которые построены не в самых удобных точках города. Кому-то проще заказать одежду и продукты по интернету. Наконец, не у всех элементарно есть деньги. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок перегружен и во многих частях страны настолько много ТЦ, что какие-то из них не выдерживают конкуренции.

Фотожурналист Huffington Post Сеф Лоусс, объехавший всю Америку в поисках жутких ТЦ, считает, что единой причины их спада нет. Где-то это напрямую связано с экономикой, а где-то изменились покупательские и социальные привычки. Торговые центры долгое время были не только местом для шоппинга, но и точкой для встреч и прогулок с друзьями. С развитием интернета и мессенджеров такой способ социализации оказался устаревшим.