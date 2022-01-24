Китайские «города-призраки», которые пугают

Город-призрак — это населенный пункт, в котором некогда жили люди, но покинули его по внешним причинам. Чаще всего дело в катастрофах: наводнениях, взрывах, авариях. Однако Поднебесная — другой случай. Местные «призрачные города» возникают не из-за дефицита, а по причине противоположной. В стране строят очень много. На самом деле так много, что даже Китай с его 1,4 миллиардом жителей не успевает заселить всех и все. В итоге кварталы, районы и целые города пустуют, а в многие высотки ни разу не ступала нога человека. Выглядит это не менее жутко, чем настоящие «призраки», разрушенные природой.

1/7 Канбаши, Внутренняя Монголия. Фото: @alezano Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Финансовый район Юйцзяпу, Тяньцзинь. Фото: Park1996/wikimedia.org 3/7 Цаофэйдянь, Таншань провинции Хэбэй. Фото: @crownwinnie 4/7 Юйлинь, провинция Шэньси. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Тиандученг, Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Фото: MNXANL/wikimedia.org 6/7 Kunming, Yunnan Фото: Baz/Flickr 7/7 «Многие из этих „городов-призраков“ вовсе не были заброшенными или несуществующими, как их изображали. Они просто были новыми». Фото: depositphotos.com

Впервые о явлении заговорил писатель Уэйд Шепард в 2006 году. Писатель много путешествовал по Китаю и изучал районы, которые месяцами и годами ждут своих жильцов. По его словам, девелоперы [предприниматели, которые занимаются созданием объектов недвижимости — прим.ред.] приобретают новые участки земли у местных органов власти, обязуясь немедленно что-то построить. Это создает ситуацию, при которой застройщики должны быстро построить и сдать жилье, даже если спроса на него нет.

Конечно, рано или поздно районы и города заселяются. Застройщики обустраивают комфортную среду, а в спальные районы перебирается растущее городское население. Но процесс занимает больше времени, чем застройщики ожидали и обещали изначально. Сейчас правительство рассматривает подобные районы как инвестиции и «подушку безопасности» на будущее.

Фотограф Кай Каммерер, путешествуя по Китаю, отметил, что многие районы удивительно быстро заселяются. Но там все равно сравнительно мало людей, чистые дома, идеальные улицы — может, поэтому они кажутся нам жуткими.