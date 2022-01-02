Как украинка переехала в пустыню и вышла замуж за бедуина

Девушка из Украины по имени Татьяна живет в пустыне уже 17 лет. Она замужем за бедуином и воспитывает четверых сыновей. "Рамблер" рассказывает, как она встретила своего мужа, приняла ислам и переехала в Египет.

1/7 Девушка из Украины по имени Татьяна живет в пустыне уже 17 лет. Фото: @mattiseast Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Она замужем за бедуином и воспитывает четверых сыновей. Фото: @mattiseast 3/7 Татьяна родилась в Киеве. В 15 лет она поехала на отдых в Египет с мамой. Там они познакомились с молодым человеком, и завязалось общение. Фото: @mattiseast 4/7 Когда Татьяне исполнилось 17 лет, они поженились. Девушка училась в институте и периодически ездила в Египет. Фото: @mattiseast Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 На третьем курсе она родила первого ребенка и после окончания университета переехала к жениху и приняла ислам. Фото: @mattiseast 6/7 Сейчас Татьяне 34 года. Сначала они с супругом жили в доме, который построили сами, а теперь живут в квартире в Шарм-эль-Шейхе. Фото: @mattiseast 7/7 Татьяна одевается по европейски, не покрывает голову. Муж-бедуин ни в чем ее не ограничивает, кроме близкого общения с незнакомыми мужчинами. Фото: @mattiseast

Татьяна родилась в Киеве. В 15 лет вместе с мамой она поехала на отдых в Египет. Там они познакомились с молодым человеком, который продавал экскурсии. Они обменялись номерами, а когда девушка вернулась домой, они начали переписываться. Как рассказала украинка изданию "Афиша Daily", на момент знакомства ему было 28 лет, но узнала она об этом не сразу. Когда Татьяне исполнилось 17 лет, они поженились. Девушка училась в институте и периодически ездила в Египет. На третьем курсе она родила первого ребенка и после окончания университета переехала к жениху и приняла ислам.

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"Семья мужа приняла меня с распростертыми объятиями. Даже то, что я иностранка, их не смутило. Родственники Лео так к этому отнеслись: "Ты мужчина и сам знаешь, как жить. Мы не вправе решать за тебя".

Сейчас Татьяне 34 года. Сначала они с супругом жили в доме, который построили сами, а теперь живут в квартире в Шарм-эль-Шейхе. Бедуины — кочевые арабы, которые жили не в городах, а перемещались по пустыне. Однако сейчас из-за границ вести кочевой образ жизни невозможно.

Татьяна одевается по европейски, не покрывает голову. Муж-бедуин ни в чем ее не ограничивает, кроме близкого общения с незнакомыми мужчинами.

"Мы не совсем обычная бедуинская семья — во-первых, я иностранка, а во-вторых, Абу Инад любит свободу и хочет, чтобы я тоже была свободной и не сидела в заточении", — рассказала девушка изданию.

Сейчас она ведет блог в Instagram, в котором рассказывает о жизни бедуинов. Страница в соцсети с 61 тысячью подписчиков приносит ей основной доход. Иногда девушка проводит частные экскурсии по пустыне.