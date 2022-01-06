Как выглядят "Мальдивы для бедных"

Этот курорт называют "Мальдивами" для бедных, так как вода там такая же прозрачная и голубая, как на знаменитых островах, а ценник гораздо менее кусачий. Некоторые путешественники находят вариант добраться туда и за 30 тысяч рублей.
Город-курорт Ксамиль считается одним из самых популярных в Албании. Он достаточно маленький, но очень гостеприимный и недорогой. Ксамиль расположен на побережье Ионического моря, а инфраструктура здесь напоминает Грецию и Кипр.
Еще недавно Ксамиль был небольшой рыбацкой деревушкой, но потом немногие приезжающие туристы окрестили его "вторыми Мальдивами", вот тогда там стало гораздо больше туристов, начала развиваться инфраструктура, появились туры из разных стран.
В Ксамиле средиземноморский климат, но даже зимой здесь достаточно тепло. В "мальдивском" море вы, конечно, не искупаетесь, но сможете прогуляться по окрестностям. Если вы не планируете путешествовать зимой, можете взять себе это место на заметку для летних визитов.