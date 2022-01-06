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6 часов назад

Как выглядят "Мальдивы для бедных"

Этот курорт называют "Мальдивами" для бедных, так как вода там такая же прозрачная и голубая, как на знаменитых островах, а ценник гораздо менее кусачий. Некоторые путешественники находят вариант добраться туда и за 30 тысяч рублей.

1/7 Этот курорт называют "Мальдивами" для бедных, так как вода там такая же прозрачная и голубая, как на знаменитых островах, а ценник гораздо менее кусачий.
Фото: @ksamil_albania
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2/7 Некоторые путешественники находят вариант добраться туда и за 30 тысяч рублей.
Фото: @ksamil_albania
3/7 Город-курорт Ксамиль считается одним из самых популярных в Албании.
Фото: @ksamil_albania
4/7  Он достаточно маленький, но очень гостеприимный и недорогой.
Фото: @ksamil_albania
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5/7 Ксамиль расположен на побережье Ионического моря, а инфраструктура здесь напоминает Грецию и Кипр.
Фото: @ksamil_albania
6/7 Еще недавно Ксамиль был небольшой рыбацкой деревушкой, но потом немногие приезжающие туристы окрестили его "вторыми Мальдивами", вот тогда там стало гораздо больше туристов, начала развиваться инфраструктура, появились туры из разных стран.
Фото: @ksamil_albania
7/7 В Ксамиле средиземноморский климат, но даже зимой здесь достаточно тепло. В "мальдивском" море вы, конечно, не искупаетесь, но сможете прогуляться по окрестностям. Если вы не планируете путешествовать зимой, можете взять себе это место на заметку для летних визитов.
Фото: @ksamil_albania

Город-курорт Ксамиль считается одним из самых популярных в Албании. Он достаточно маленький, но очень гостеприимный и недорогой. Ксамиль расположен на побережье Ионического моря, а инфраструктура здесь напоминает Грецию и Кипр.

Еще недавно Ксамиль был небольшой рыбацкой деревушкой, но потом немногие приезжающие туристы окрестили его "вторыми Мальдивами", вот тогда там стало гораздо больше туристов, начала развиваться инфраструктура, появились туры из разных стран.

В Ксамиле средиземноморский климат, но даже зимой здесь достаточно тепло. В "мальдивском" море вы, конечно, не искупаетесь, но сможете прогуляться по окрестностям. Если вы не планируете путешествовать зимой, можете взять себе это место на заметку для летних визитов.

Заграница,Фото,
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