Мусор и лабиринт: самые странные елки в мире

20 декабря по всей стране открылись елочные базары. Для тех, кто обожает праздновать Новый год, украшение елки превращается в особый ритуал. С полок и антресолей на свет появляются коробки с разноцветными шарами, с которых бережно стирается пыль. Комната озаряется светом электрической гирлянды и наполняется ароматом хвои. Кажется, что праздник уже на пороге.
А для тех, кто никак не может найти вдохновение, “Рамблер” подготовил подборку необычных (и странных) нарядных елей со всей планеты.
Универсальный конструктор обожают мальчишки и девчонки по всему миру. Если ваш ребенок разделяет эту любовь, а на полках в детской хранится не один ящик деталек, попробуйте повторить эксперимент и создать свою неповторимую ель.
На протяжении многих лет главную ель Литвы признавали одной из самых красивых в мире. И это при том, что каждый год художники и инженеры берутся за новую “тему”. Так и появилась на Соборной площади 27-метровая эффектная елка-снежинка.
Большая рождественская ель в торговой галерее Лафайет встречает гостей уже с ноября. Игрушки, которыми украшено дерево, своим разнообразием и формами чем-то напоминают убранство русских елочек. Вокруг праздничной ели кружит Санта-Клаус в костюме космонавта.
По задумке авторов, такое дерево побудит людей производить меньше мусора и бороться за экологическую ситуацию в мире. Например, сортируя отходы.
Пивоварня Genesee удивляет своим новогодним деревом с 2014 года. Более 500 кег из-под пива возвышаются на 8 метров над землей и украшены 20000 электролампочек.
Высота такой елочки – почти 85 метров. Сотни тысяч посетителей стекаются в Рио, чтобы увидеть разноцветную красавицу в лагуне Родриго де Фрейтас.
Главная 75-метровая рождественская ель спроектирована таким образом, что любой посетитель может буквально спрятаться под ее пушистыми лапами.
Она буквально лежит на склоне итальянской горы. Начиная с 7 декабря, ежедневно, в 18.30 зажигаются ее огни (до Крещения, по католическому календарю – 6 января). Ночью свет праздничной инсталляции виден на расстоянии более 50 км.
Любой желающий может пройти внутрь 8-метрового пентаэдра и оказаться в царстве огней и зеркальных тоннелей.