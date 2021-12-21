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2 часа назад

Мусор и лабиринт: самые странные елки в мире

20 декабря по всей стране открылись елочные базары. Для тех, кто обожает праздновать Новый год, украшение елки превращается в особый ритуал. С полок и антресолей на свет появляются коробки с разноцветными шарами, с которых бережно стирается пыль. Комната озаряется светом электрической гирлянды и наполняется ароматом хвои. Кажется, что праздник уже на пороге.

1/9 Рождественская елка из "Лего" в Карлсбаде (штат Калифорния).
Фото: Coal Drops Yard
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2/9 27-метровая эффектная елка-снежинка появилась на Соборной площади Вильнюса (Литва).
Фото: Instagram
3/9 Большая рождественская ель в торговой галерее Лафайет (Париж, Франция).
Фото: Instagram
4/9 Елка из отходов в Риге (Латвия). По задумке авторов, такое дерево побудит людей производить меньше мусора и бороться за экологию.
Фото: Instagram
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5/9 Елка из пивных бочонков в Рочестере (штат Нью-Йорк).
Фото: Instagram
6/9 Гигантская плавучая рождественская ель находится в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Фото: Instagram
7/9 В Лиссабоне (Португалия) главная рождественская ель спроектирована так, что любой посетитель мог спрятаться под ее пушистыми лапами.
Фото: Instagram
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8/9 Самая большая елка Италии - на склоне горы Инджино.
Фото: Instagram
9/9 Космическую елку заметили на одной из площадей Лондона (Великобритания).
Фото: Coal Drops Yard UK

А для тех, кто никак не может найти вдохновение, “Рамблер” подготовил подборку необычных (и странных) нарядных елей со всей планеты.

Видео дня

Рождественская елка из "Лего" в Карлсбаде (США)

Универсальный конструктор обожают мальчишки и девчонки по всему миру. Если ваш ребенок разделяет эту любовь, а на полках в детской хранится не один ящик деталек, попробуйте повторить эксперимент и создать свою неповторимую ель.

Елка-снежинка в Вильнюсе

На протяжении многих лет главную ель Литвы признавали одной из самых красивых в мире. И это при том, что каждый год художники и инженеры берутся за новую “тему”. Так и появилась на Соборной площади 27-метровая эффектная елка-снежинка.

Гигантские елочные игрушки и Санта-Клаус-космонавт в Париже

Большая рождественская ель в торговой галерее Лафайет встречает гостей уже с ноября. Игрушки, которыми украшено дерево, своим разнообразием и формами чем-то напоминают убранство русских елочек. Вокруг праздничной ели кружит Санта-Клаус в костюме космонавта.

Елка из отходов в Риге

По задумке авторов, такое дерево побудит людей производить меньше мусора и бороться за экологическую ситуацию в мире. Например, сортируя отходы.

Елка из пивных бочонков в Рочестере (США)

Пивоварня Genesee удивляет своим новогодним деревом с 2014 года. Более 500 кег из-под пива возвышаются на 8 метров над землей и украшены 20000 электролампочек.

Гигантская плавучая ель в Рио-де-Жанейро

Высота такой елочки – почти 85 метров. Сотни тысяч посетителей стекаются в Рио, чтобы увидеть разноцветную красавицу в лагуне Родриго де Фрейтас.

Елка-"пещера" в Лиссабоне

Главная 75-метровая рождественская ель спроектирована таким образом, что любой посетитель может буквально спрятаться под ее пушистыми лапами.

Самая большая елка в мире на горе Инджино

Она буквально лежит на склоне итальянской горы. Начиная с 7 декабря, ежедневно, в 18.30 зажигаются ее огни (до Крещения, по католическому календарю – 6 января). Ночью свет праздничной инсталляции виден на расстоянии более 50 км.

Футуристичная ель-лабиринт в Лондоне

Любой желающий может пройти внутрь 8-метрового пентаэдра и оказаться в царстве огней и зеркальных тоннелей.

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