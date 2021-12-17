Сугробы в восемь метров:  где находятся самые снежные города мира

Снег способен облагородить самый неказистый пейзаж и сказочно преобразить самый обычный вид. А еще сугробы радуют лыжников и сноубордистов.

В Канаде по количеству снега выделяют три города. В Сагенее и Квебеке высота сугробов достигает трех метров, в Сент-Джонсе доходит до трех с половиной метров. В США чемпионом по количеству снега считается город Сиракузы (за исключением Аляски). Близость озера Онтарио делает его легкой добычей северо-восточного циклона. Здесь толщина снежного покрова достигает трех метров 15 сантиметров.

Неофициальный титул самого снежного города в мире принадлежит японскому городу Аомори на острове Хонсю. Снежный сезон здесь длится с ноября по апрель, а высота сугробов в среднем составляет восемь метров. Вторая снежная столица Японии — Саппоро, где высота снегов достигает пяти метров. Неудивительно, что каждый год здесь проходит фестиваль снега. Что касается России, то самые снежные зимы можно найти в Челябинске и Перми с их двухметровыми сугробами.