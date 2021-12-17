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6 часов назад

Сугробы в восемь метров:  где находятся самые снежные города мира

Снег способен облагородить самый неказистый пейзаж и сказочно преобразить самый обычный вид. А еще сугробы радуют лыжников и сноубордистов.

Аомори, Япония.
1/7 Аомори, Япония.
Фото: Mihai Florin Apostu Oota/CC BY 2.0
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Саппоро, Япония.
2/7 Саппоро, Япония.
Фото: t-konno/panoramio.com
Таганай, Челябинская область.
3/7 Таганай, Челябинская область.
Фото: Southern Urals/CC BY-SA 4.0
Квебек, Канада.
4/7 Квебек, Канада.
Фото: Sandra Cohen-Rose/CC BY-SA 2.0
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5/7 
Сагеней, Канада.
6/7 Сагеней, Канада.
Фото: 0x010C/wikimedia.org
Сиракузы, США.
7/7 Сиракузы, США.
Фото: Gavin Schaefer/CC BY 2.0

В Канаде по количеству снега выделяют три города. В Сагенее и Квебеке высота сугробов достигает трех метров, в Сент-Джонсе доходит до трех с половиной метров. В США чемпионом по количеству снега считается город Сиракузы (за исключением Аляски). Близость озера Онтарио делает его легкой добычей северо-восточного циклона. Здесь толщина снежного покрова достигает трех метров 15 сантиметров.

Неофициальный титул самого снежного города в мире принадлежит японскому городу Аомори на острове Хонсю. Снежный сезон здесь длится с ноября по апрель, а высота сугробов в среднем составляет восемь метров. Вторая снежная столица Японии — Саппоро, где высота снегов достигает пяти метров. Неудивительно, что каждый год здесь проходит фестиваль снега. Что касается России, то самые снежные зимы можно найти в Челябинске и Перми с их двухметровыми сугробами.

Другие города, где снегопад — постоянный гость, можно найти в галерее «Рамблера».

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