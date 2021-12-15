Ледяные отели для тех, кто не боится замерзнуть

Отели из снега и льда изумительно красивы и, как ни странно, вполне удобны для проживания. Здесь можно сделать эффектные фотографии, поэтому такие гостиницы популярны у молодоженов. Свадебные церемонии в часовнях из льда — популярная услуга. Но существуют ледяные отели недолго — до лета. «Рамблер» собрал самые яркие снимки ледяных чертогов.

Первый ледяной отель «Icehotel» построили в шведской деревне Юккасъярви в 1990 году. Сначала иглу были просто выставочным залом, но потом туда пустили постояльцев. Отель принимает гостей с декабря по апрель. Причем даже посуда в нем сделала из льда реки Турне-Эльв. Рядом стоит и ледяная церковь.

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В Финляндии в 1996 году возвели трехэтажный отель «Снежный замок» с башнями в двадцать метров в высоту и ледяными скульптурами. Каждый раз ледяной отель строят по новому плану, но там всегда есть ресторан, часовня и гостиница. Кроме того, в «Снежном замке» часто выступают артисты.

В Канаде первая ледяная гостиница «Hotel de Glace» появилась в 2001 году недалеко от Квебека. Она принимает постояльцев с января по март, причем здесь даже кровати из льда. Поэтому гости спят в спальных мешках, а на полу и на мебели лежат оленьи шкуры. Также к услугам путешественников горка и часовня для новобрачных — все из сверкающего льда.

Но отели из льда и снега — удел не только северных стран. В Германии, Швейцарии, Андорре действует сеть гостиниц «Iglu-Dorf». Ежегодно в декабре из ледяных блоков возводят иглу, кафе и часовни. Кстати, гости и сами могут сделать себе домик после объяснений инструктора.

Свой ледяной отель есть и в Японии. Он находится на острове Хоккайдо, где расположен горнолыжный курорт Томаму. Правда, в гостинице всего один номер, который часто снимают молодожены. Вся мебель и утварь ледяная, но на кровати лежат спальники.

Гостиница «Lapland Hotels SnowVillage» в Финляндии находится недалеко от горнолыжного курорта Юлляса. Кстати, каждый номер украшен забавной снежной скульптурой впечатляющего размера. Общие ванные комнаты находятся в отдельном отапливаемом здании.

Норвежский ледяной отель «Sorrisniva Igloo Hotel» каждый год меняет свой облик в соответствии с новой темой — например, история или сказки. Гости спят в мешках и укрываются одеялами из оленьих шкур, но при этом могут принять сауну. Также здесь можно заглянуть в ледяной бар и съездить на экскурсию ради северного сияния. Эффектные кадры тоже гарантированы — лед подсвечивается цветными фонарями.