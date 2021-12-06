Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию на самых популярных курортах мира. Для россиян теперь доступно не так много направлений. Одно из них — Мексика. Что делают россияне коронавирусной зимой на другом конце света — в подборке "Рамблера".
С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизится примерно на 30%, а спрос вырастет в разы.
"Турпоток на Кубу, в Мексику вырастет минимум в три раза, так же как это произошло с Египтом, Доминиканой после открытия чартеров", — рассказал "РГ" генеральный директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Страна становится особенно привлекательной для туристов из-за живописной природы, особенного колорита, удивительных необычных отелей и древних достопримечательностей.