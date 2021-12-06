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"Итак, сюда до сих пор ломят целые толпы туристов, что бы прикоснуться к тотемным статуям богини Ишчиль, сходить к руинам храма ( увы, от Templo de la Diosa Ixchel остался лишь фундамент и фрагменты стен – серьезный ущерб ему нанес ураган Гилберт в 1988 г. ) Иш-Чель (переводится как "радуга")— в мифологии ацтеков и майя богиня плодородия, радуги, деторождения, медицины и ткачества. Она супруга верховного бога Ицамны", — рассказывает Мария Алдушина.