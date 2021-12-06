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1 час назад

Горячо, но далеко: как россияне отдыхают в Мексике в пандемию

Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию на самых популярных курортах мира. Для россиян теперь доступно не так много направлений. Одно из них — Мексика. Что делают россияне коронавирусной зимой на другом конце света — в подборке "Рамблера".

"Итак, сюда до сих пор ломят целые толпы туристов, что бы прикоснуться к тотемным статуям богини Ишчиль, сходить к руинам храма ( увы, от Templo de la Diosa Ixchel остался лишь фундамент и фрагменты стен – серьезный ущерб ему нанес ураган Гилберт в 1988 г. ) Иш-Чель (переводится как "радуга")— в мифологии ацтеков и майя богиня плодородия, радуги, деторождения, медицины и ткачества. Она супруга верховного бога Ицамны", — рассказывает Мария Алдушина.
1/7 "Итак, сюда до сих пор ломят целые толпы туристов, что бы прикоснуться к тотемным статуям богини Ишчиль, сходить к руинам храма ( увы, от Templo de la Diosa Ixchel остался лишь фундамент и фрагменты стен – серьезный ущерб ему нанес ураган Гилберт в 1988 г. ) Иш-Чель (переводится как "радуга")— в мифологии ацтеков и майя богиня плодородия, радуги, деторождения, медицины и ткачества. Она супруга верховного бога Ицамны", — рассказывает Мария Алдушина.
Фото: @mari_aldushina
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Туристов в Мексике ждут пляжи невероятной красоты.
2/7 Туристов в Мексике ждут пляжи невероятной красоты.
Фото: @katerinazonova
Наслаждаться ими особенно приятно сейчас, когда из-за пандемии здесь очень мало туристов.
3/7 Наслаждаться ими особенно приятно сейчас, когда из-за пандемии здесь очень мало туристов.
Фото: @katherine.rodionovaa
В Мексике есть не только красивые пляжи и живописная природа, но и целый список интересных древних мест.
4/7 В Мексике есть не только красивые пляжи и живописная природа, но и целый список интересных древних мест.
Фото: @katerinazonova
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Одна из популярных туристических локаций — Рио Секрето. "На расстояние пятнадцати километров простираются подземные туннели, пещеры и голубые потоки подземной реки. Для туристов доступна лишь часть этого удивительного места – около 600 метров. Чистейшую воду Рио Секрето используют при приготовления косметики...", — рассказала в Instagram туристка.
5/7 Одна из популярных туристических локаций — Рио Секрето. "На расстояние пятнадцати километров простираются подземные туннели, пещеры и голубые потоки подземной реки. Для туристов доступна лишь часть этого удивительного места – около 600 метров. Чистейшую воду Рио Секрето используют при приготовления косметики...", — рассказала в Instagram туристка.
Фото: @dr.pushina
Каждый уголок на мексиканском курорте выглядит как картинка.
6/7 Каждый уголок на мексиканском курорте выглядит как картинка.
Фото: @dr.pushina
Россиянки идеально вписываются в горячий мексиканский пейзаж.
7/7 Россиянки идеально вписываются в горячий мексиканский пейзаж.
Фото: @fridman_an

С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизится примерно на 30%, а спрос вырастет в разы.

"Турпоток на Кубу, в Мексику вырастет минимум в три раза, так же как это произошло с Египтом, Доминиканой после открытия чартеров", — рассказал "РГ" генеральный директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Страна становится особенно привлекательной для туристов из-за живописной природы, особенного колорита, удивительных необычных отелей и древних достопримечательностей.

Заграница,Фото,Александр Осауленко,
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