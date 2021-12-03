Любимое направление россиян в Азии — Таиланд. Страна была закрыта от туристов, но в ноябре, наконец, путешественников стали пускать на любимый курорт.
В ноябре открылся таиландский Пхукет, и сюда хлынули первые потоки туристов. Причем власти предусмотрели несколько пропускных программ (Test & Go, Sandbox, Alternative Quarantine) с особыми правилами и ограничениями.
За весь ноябрь на Пхукет прибыло 37 278 иностранцев. Оказалось, что больше всего на остров прибыло россиян — 5162 человека. Кроме того, в пятерку лидеров вошли следующие страны:
Германия – 4 972 человека;
Великобритания – 3 061 человек;
США – 2 214 человек;
Израиль – 2 080 человек.
О том, что сейчас происходит в Таиланде — в подборке "Рамблера".