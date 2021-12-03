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1 час назад

Россиян больше всех: что происходит в Таиланде

Любимое направление россиян в Азии — Таиланд. Страна была закрыта от туристов, но в ноябре, наконец, путешественников стали пускать на любимый курорт.

За время пандемии Таиланд заметно опустел, но несмотря на закрытие некоторых мест общепита из-за пандемии, многочисленные кафе, рестораны, рынки и магазины в реальности работают в обычном режиме.
1/7 За время пандемии Таиланд заметно опустел, но несмотря на закрытие некоторых мест общепита из-за пандемии, многочисленные кафе, рестораны, рынки и магазины в реальности работают в обычном режиме.
Фото: @
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"Значит решили мы вчера пройтись. И были приятно удивлены. С момента нашего приезда ещё 10% бизнесов открылись. Начинается какая-то зимняя движуха. Ведь люди прилетают на зимовку в Таиланд. Неужели скоро будет все как прежде?", — написала россиянка под фото.
2/7 "Значит решили мы вчера пройтись. И были приятно удивлены. С момента нашего приезда ещё 10% бизнесов открылись. Начинается какая-то зимняя движуха. Ведь люди прилетают на зимовку в Таиланд. Неужели скоро будет все как прежде?", — написала россиянка под фото.
Фото: @
Пляжи стали пустынными, но зато более фотогеничными.
3/7 Пляжи стали пустынными, но зато более фотогеничными.
Фото: @kryztynaa
С первыми туристами в Сети снова стали появляться традиционные фото с "плавающими завтраками".
4/7 С первыми туристами в Сети снова стали появляться традиционные фото с "плавающими завтраками".
Фото: @katrinsevidova
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Пока кафе и рестораны в Паттайе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, запрещена продажа алкоголя. В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки. Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут.
5/7 Пока кафе и рестораны в Паттайе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, запрещена продажа алкоголя. В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки. Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут.
Фото: vi.kobec
В декабре рейсов и России в Таиланд становится еще больше. На этом снимке российская стюардесса показывает как проходит командировка на Пхукете.
6/7 В декабре рейсов и России в Таиланд становится еще больше. На этом снимке российская стюардесса показывает как проходит командировка на Пхукете.
Фото: @primorskaya__
Туристов все еще мало, но открыты многие туристические достопримечательности, среди которых парк миллионолетних камней, тропический сад Нонг Нуч и крокодиловая ферма, зоопарк, овечья ферма и другие.
7/7 Туристов все еще мало, но открыты многие туристические достопримечательности, среди которых парк миллионолетних камней, тропический сад Нонг Нуч и крокодиловая ферма, зоопарк, овечья ферма и другие.
Фото: @natali_worldwide

В ноябре открылся таиландский Пхукет, и сюда хлынули первые потоки туристов. Причем власти предусмотрели несколько пропускных программ (Test & Go, Sandbox, Alternative Quarantine) с особыми правилами и ограничениями.

За весь ноябрь на Пхукет прибыло 37 278 иностранцев. Оказалось, что больше всего на остров прибыло россиян — 5162 человека. Кроме того, в пятерку лидеров вошли следующие страны:

Германия – 4 972 человека;

Великобритания – 3 061 человек;

США – 2 214 человек;

Израиль – 2 080 человек.

О том, что сейчас происходит в Таиланде — в подборке "Рамблера".

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