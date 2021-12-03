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Пока кафе и рестораны в Паттайе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, запрещена продажа алкоголя. В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки. Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут.