Когда дешевле всего лететь на Мальдивы

Разбираемся, на какие зимние дни есть дешевые билеты до райских островов.

В отличие от других популярных курортов, вроде Турции или Египта, на Мальдивах зимой — разгар туристического сезона. Островное государство находится практически на экваторе, в тропической зоне. На Мальдивах влажный воздух и высокая температура (в среднем — 28°С) стоит практически постоянно.

Туристы стараются посещать Мальдивы зимой: в это время года самые высокие цены на туры и билеты. Дороговизна объясняется не только тем, что люди замерзли в России и Европе и хотят согреться — просто в другое время на островах сезон дождей.

Тропические ливни идут на Мальдивах с апреля до конца лета, а также всю осень до начала декабря. В январе, феврале и марте уровень осадков невысокий. Небо ясное, облака чистые, море лазурное — в общем, картинка из рекламы шоколадок. Сухой сезон начинается 10 декабря и заканчивается 10 апреля.

Чтобы сэкономить на поездке зимой, нужно лететь до начала туристического сезона, то есть до 10 декабря. Боитесь, что вас замочат дожди? Не стоит: ливни нередко идут ночью, а значит, не помешают отдыху. А вот в конце декабря на остров летят туристы, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год, и цены стремительно взлетают.

Сравнение цен

билеты Москва — Мале на 2 декабря — 17 854 руб.

билеты Москва — Мале 30 декабря — 84872 руб.

Информация для туристов