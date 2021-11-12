Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Когда дешевле всего лететь на Мальдивы

Дарья Амосова
2 часа назад

Разбираемся, на какие зимние дни есть дешевые билеты до райских островов.

Когда дешевле всего лететь на Мальдивы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В отличие от других популярных курортов, вроде Турции или Египта, на Мальдивах зимой — разгар туристического сезона. Островное государство находится практически на экваторе, в тропической зоне. На Мальдивах влажный воздух и высокая температура (в среднем — 28°С) стоит практически постоянно.

Туристы стараются посещать Мальдивы зимой: в это время года самые высокие цены на туры и билеты. Дороговизна объясняется не только тем, что люди замерзли в России и Европе и хотят согреться — просто в другое время на островах сезон дождей.

Тропические ливни идут на Мальдивах с апреля до конца лета, а также всю осень до начала декабря. В январе, феврале и марте уровень осадков невысокий. Небо ясное, облака чистые, море лазурное — в общем, картинка из рекламы шоколадок. Сухой сезон начинается 10 декабря и заканчивается 10 апреля.

Чтобы сэкономить на поездке зимой, нужно лететь до начала туристического сезона, то есть до 10 декабря. Боитесь, что вас замочат дожди? Не стоит: ливни нередко идут ночью, а значит, не помешают отдыху. А вот в конце декабря на остров летят туристы, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год, и цены стремительно взлетают.

Сравнение цен

  • билеты Москва — Мале на 2 декабря — 17 854 руб.
  • билеты Москва — Мале 30 декабря — 84872 руб.

Информация для туристов

  • Мальдивы открыты для туристов из России;
  • Требуется тест на COVID-19 до прилета, страховка от болезни, подтвержденная бронь в отеле, зарегистрированном в министерстве туризма, распечатка авиабилетов в обе стороны;
  • В стране нужно носить маски.
Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители