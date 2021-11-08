Как выгодно слетать зимой в Турцию

Мы уже писали, на какие зимние даты выгодно брать билеты в Египет. Сегодня расскажем про лучшие даты для вылета на другой популярный курорт — Турция.

Когда лететь дорого

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Турция климатически отличается от других популярных курортов, вроде Египта и Мальдив. Зима в Стамбуле или Анталии напоминает конец московского лета: днем тепло, вечером холодает, купаться можно, но на свой страх и риск.

В несезон билеты в Турцию дешевеют как не в себя. Стоимость билета в одну сторону в Стамбул начинается с 2,5 тысяч рублей. Однако даже в холодные месяцы есть даты, когда цены поднимаются.

Конец декабря. Россияне летят в Турцию встречать Новый год, а европейцы — отдыхать после католического Рождества. Цены на билеты рейсов, которые отправляются 24 декабря — 1 января, не взлетают, а уносятся ввысь на огненной тяге.

Конец февраля. Во-первых, День святого Валентина и День защитника отечества — россияне покупают билеты в подарок. Во-вторых, ближе к марту в курортных точках — Анталия, Белек, Кемер — воздух уже начинает прогреваться до +20°С. Купаться, правда, все еще не стоит.

А когда дешево?

Ноябрь — конец декабря. Поток приезжих резко падает: семьи с детьми работаю и учатся. Туроператоры снижают цены максимально, чтобы спасти «мертвый» сезон. При этом в ноябре в Турции можно получить легкий загар, а вот купаться не рекомендуют: температура воздуха — +23°С, температура воды +20°С.

Самая низкая цена на этот период в 2021 году (билет Москва — Стамбул в один конец) : 2999 руб.

9 января — начало февраля. После новогодних каникул и до начала последнего зимнего месяца наблюдается спад в ценах. Туристов в стране тоже немного: температура воздуха +15°С, моря — +11°С. Не покупаться, зато можно объездить всю страну с экскурсиями.

Самая низкая цена на этот период в 2022 году: 2999 руб.

1-10 февраля. Февраль — самый холодный месяц в стране: воздух прогревается до +13°С. Многие курортные отели закрыты, а оставшиеся предлагают номера со скидками. Однако за 3-4 дня до Дня святого Валентина 14 февраля заметен рост цен: туристы покупают билеты в подарок возлюбленным.