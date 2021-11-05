В какие дни выгодно лететь в Египет зимой

В Египте здорово в «холодный» сезон: температура воздуха не опускается ниже 25°С, моря — ниже 20°С. Туристов меньше, чем летом, а пирамиды все еще такие же красивые.

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Подсчитываем, на какую дату брать билеты, чтобы сэкономить и отлично провести зимний отпуск.

Когда лететь дорого?

Цена на билеты в Египет зависит от сезона и погоды. Самое дорогое время для поездки — апрель-май и октябрь-ноябрь. В эти периоды море прогрето до 23-25°С, температура воздуха держится на уровне 27-30°С, нет сильных ветров и зноя. В общем, идеальное время — не сильно жарко и не очень холодно.

Дорожают билеты и туры на праздники: зимой это Новый год, День всех влюбленных и День защитника отечества.

А когда дешево?

С середины декабря до 25 числа. Иностранцы считают так называемый период межсезонья довольно прохладным: воздух держится на уровне +25˚С, море — +20˚С.

Европейцы предпочитают проводить католическое Рождество, которое выпадает на 25 декабря, не на курорте, а в семейном кругу. Что касается россиян, то в декабре офисные работники почти никогда не берут отпуск — поэтому туристов из России почти нет.

Самая низкая цена на этот период в 2021 году: 7200 руб.

10 января — начало февраля. Купить путевки на новогодние каникулы по оптимальной цене уже сейчас невозможно. Но сразу после отъезда последних туристов отели резко снижают цены, чтобы номера не пустели. Надо пользоваться возможностью! Температура — воздуха +23˚С, моря — +19˚С.

Самая низкая цена на этот период в 2022 году: 8167 руб.

Февраль — первые числа марта. Период ветров и самый холодный месяц в году: +23˚С днем, +16˚С ночью. Идеальный вариант, если вы едете в Египет за экскурсиями и достопримечательностями. Но получить загар и вдоволь покупаться, увы, не выйдет.