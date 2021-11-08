Слово «мавзолей» вызывает в мыслях три ассоциации — дедушка Ленин, Красная Площадь, Москва. Даже когда вы набираете это слово в Google, первые предложенные страницы — не определения из словарей, а страница русскоязычной «Википедии» о мавзолее Ленина и инструкция, как попасть туда из Москвы.

1/9 Мавзолеи существуют не только в странах с коммунистическим прошлым. Усыпальницы стоят на всех частях света, от Америки до Океании. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Северная Корея. На фото: Мавзолей Ким Ир Сена (с 1994) и Ким Чен Ира (с 2011), также известный как Кымсусанский дворец Солнца. Фото: depositphotos.com 3/9 Индия. На фото: Тадж-Махал. Мавзолей-мечеть располагается в Агре, на берегу реки Джамна. Построен по приказу Шах-Джахана в память о жене. Фото: depositphotos.com 4/9 Куба. На фото: Мавзолей Э. Че Гевары. В мемориальный комплекс входят музей и памятник. В мавзолее хранятся тела 29 товарищей революционера. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 США. На территории страны располагается 9 мавзолеев. Самый известный — на фото: мавзолей А. Линкольна в Спрингфилде, штат Иллинойс. Фото: depositphotos.com 6/9 Германия. На территории страны 4 мавзолея: в трех лежит королевская знать, в одном — химик. На фото — Мавзолей Шарлоттенбургского дворца. Фото: depositphotos.com 7/9 Китай. В стране находится один из пяти действующих мавзолеев бывших руководителей социалистических стран. На фото — Мавзолей Мао Цзэдуна. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Турция. На фото — усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Фото: depositphotos.com 9/9 Болгария. На фото — Мавзолей Святого Георгия Победоносца в Плевене, где хранятся останки русских и румынских воинов. Фото: depositphotos.com

Мавзолеи существуют не только в странах с коммунистическим прошлым. Погребальные сооружения стоят на всех частях света, от Америки до Океании. Чаще внутри хранятся останки выдающихся политических лидеров, глав государств или людей, которые повлияли на ход истории. «Рамблер» собрал 8 мест с самыми необычными и красивыми мавзолеями.

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Северная Корея

На северо-востоке Пхеньяна, столицы КНДР, располагается Кымсусанский дворец Солнца. До 1994 года дворец был резиденцией Ким Ир Сена, а после его смерти здание переоборудовали в мавзолей.

В 2011 году в усыпальницу переместили тело Ким Чен Ира. Напротив мавзолея стоит Мемориальное кладбище революционеров, на котором похоронена жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира — Ким Чен Сук.

Индия

Тадж-Махал — не просто известная туристическая точка, а мавзолей-мечеть. Белоснежный комплекс располагается в Агре, на берегу реки Джамна. Усыпальница построена по приказу государственного деятеля Шах-Джахана в память о жене, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Самого падишаха похоронили здесь же.

Куба

В километре от города Санта-Клара находится мавзолей Эрнесто Че Гевары. Мемориальный комплекс состоит из музея, в котором хранятся личные вещи вождя, мавзолея, памятника и стел с изречениями политика. Помимо Че, в мавзолее лежат останки его 29 товарищей, убитых в 1967 при попытке организации вооруженного восстания.

США

На территории страны располагается девять мавзолеев. В одних хранятся тела политических деятелей: например, в усыпальнице 16-го президента Авраама Линкольна. В других — тела людей, повлиявших на культуру. Интересен Стэнфордский мавзолей: в нем хранятся останки мальчика Лиланда Стэнфорда младшего. Основатели университета, Лиланд и Джейн Стэнфорд, назвали учебное заведение в честь своего сына, который скончался от брюшного тифа, а также оборудовали неподалеку усыпальницу.

Германия

На территории страны расположено четыре мавзолея. В трех лежит королевская знать: кайзер Фридрих I, семья Фридриха III с принцессой Луизой, династия Вельфов, представители которой занимали руководящие должности по всей Европе и в России. А еще в одном — химик, предприниматель и сторонник НСНРП Карл Дуйсберг.

Китай

В Пекине находится один из пяти действующих мавзолеев бывших руководителей социалистических стран — Мавзолей Мао Цзэдуна. Состоит из нескольких залов, каждый из которых посвящен определенной вехе истории китайского революционера.

Турция

В столице располагается усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка — Аныткабир (в переводе — «мемориальная могила»). Комплекс состоит из мавзолея, парка, музея и других построек. Мавзолей часто посещают политические деятели и дипломаты разных стран.

Болгария

В Болгарии около пяти мавзолеев, два из них связаны с историей России. В Плевене располагается Мавзолей Святого Георгия Победоносца, где хранятся останки русских и румынских воинов. В Разграде стоит мавзолей-склеп, посвященный русским воинам.

Ликбез: что такое мавзолей?