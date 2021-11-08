Слово «мавзолей» вызывает в мыслях три ассоциации — дедушка Ленин, Красная Площадь, Москва. Даже когда вы набираете это слово в Google, первые предложенные страницы — не определения из словарей, а страница русскоязычной «Википедии» о мавзолее Ленина и инструкция, как попасть туда из Москвы.
Мавзолеи существуют не только в странах с коммунистическим прошлым. Погребальные сооружения стоят на всех частях света, от Америки до Океании. Чаще внутри хранятся останки выдающихся политических лидеров, глав государств или людей, которые повлияли на ход истории. «Рамблер» собрал 8 мест с самыми необычными и красивыми мавзолеями.
На северо-востоке Пхеньяна, столицы КНДР, располагается Кымсусанский дворец Солнца. До 1994 года дворец был резиденцией Ким Ир Сена, а после его смерти здание переоборудовали в мавзолей.
В 2011 году в усыпальницу переместили тело Ким Чен Ира. Напротив мавзолея стоит Мемориальное кладбище революционеров, на котором похоронена жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира — Ким Чен Сук.
Тадж-Махал — не просто известная туристическая точка, а мавзолей-мечеть. Белоснежный комплекс располагается в Агре, на берегу реки Джамна. Усыпальница построена по приказу государственного деятеля Шах-Джахана в память о жене, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Самого падишаха похоронили здесь же.
В километре от города Санта-Клара находится мавзолей Эрнесто Че Гевары. Мемориальный комплекс состоит из музея, в котором хранятся личные вещи вождя, мавзолея, памятника и стел с изречениями политика. Помимо Че, в мавзолее лежат останки его 29 товарищей, убитых в 1967 при попытке организации вооруженного восстания.
На территории страны располагается девять мавзолеев. В одних хранятся тела политических деятелей: например, в усыпальнице 16-го президента Авраама Линкольна. В других — тела людей, повлиявших на культуру. Интересен Стэнфордский мавзолей: в нем хранятся останки мальчика Лиланда Стэнфорда младшего. Основатели университета, Лиланд и Джейн Стэнфорд, назвали учебное заведение в честь своего сына, который скончался от брюшного тифа, а также оборудовали неподалеку усыпальницу.
На территории страны расположено четыре мавзолея. В трех лежит королевская знать: кайзер Фридрих I, семья Фридриха III с принцессой Луизой, династия Вельфов, представители которой занимали руководящие должности по всей Европе и в России. А еще в одном — химик, предприниматель и сторонник НСНРП Карл Дуйсберг.
В Пекине находится один из пяти действующих мавзолеев бывших руководителей социалистических стран — Мавзолей Мао Цзэдуна. Состоит из нескольких залов, каждый из которых посвящен определенной вехе истории китайского революционера.
В столице располагается усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка — Аныткабир (в переводе — «мемориальная могила»). Комплекс состоит из мавзолея, парка, музея и других построек. Мавзолей часто посещают политические деятели и дипломаты разных стран.
В Болгарии около пяти мавзолеев, два из них связаны с историей России. В Плевене располагается Мавзолей Святого Георгия Победоносца, где хранятся останки русских и румынских воинов. В Разграде стоит мавзолей-склеп, посвященный русским воинам.
Ликбез: что такое мавзолей?
Мавзолей — это монумент или погребальное сооружение, куда помещают останки умершего. Иногда под мавзолеем подразумевают не только усыпальницу, но и поминальный зал, музей и прочие залы, которые прославляют жизнь и труды человека. Часто в мавзолеях хоронят целые семьи, а здания строят с учетом множества склепов. В исламских странах рядом с мавзолеем нередко строят мечеть, а сам комплекс почитается как религиозная святыня.