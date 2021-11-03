В начале ноября Латинская Америка отмечает самый колоритный и одновременно страшный праздник. Так, на днях там отпраздновали традиционный "День мертвых". Люди верят, что в эти дни души их умерших родственников возвращаются в родные дома. По такому случаю в каждой семье готовят "алтарь" с фотографиями умерших, их любимыми вещами и напитками.

1/8 По всей Мексике проводятся яркие и шумные вечеринки. Фото: @levan_tk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В "Дне мертвых" традиционно участвуют визажисты и блогеры. Фото: @reynaxbeauty 3/8 У каждой мексиканской семьи дома есть алтарь, посвященный празднику мертвых. Фото: @carliaranguren 4/8 Костюмы поражают своей яркостью и мексиканской самобытностью. Фото: @thejoshleyva Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Девушки по всей Латинской Америке соревнуются в образах. Фото: @jacquelinedelvall 6/8 На алтаре почитают память всех умерших своего рода. Фото: @cesar__left 7/8 Костюмы, яркий "черепной" макияж и таинственная атмосфера. Фото: @llenatedechiapas Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Каждый украшает свое родовое место на кладбище. Фото: @maximilianohgonzalez

Конечно, когда дело касается "латиносов", обойтись без карнавала невозможно. В Мексике организуют грандиозный парад Катрины, а толпы разодетых в праздничные костюмы людей бродят по улицам городов и поют традиционные песни. Их лица раскрашены под черепа, а яркие эффектные наряды поражают воображение обывателей.

При этом праздник действительно носит глубокий смысл. Кладбища украшают лентами, а дома освещают десятки свечей. Считается, что так умершие легче найдут дорогу к своему дому.

Интересно, что после выхода мультфильма "Тайна Коко" в 2017 году про мексиканский праздник узнали во всем мире. Теперь его шумно отмечают не только в Латинской Америке.