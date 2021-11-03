В начале ноября Латинская Америка отмечает самый колоритный и одновременно страшный праздник. Так, на днях там отпраздновали традиционный "День мертвых". Люди верят, что в эти дни души их умерших родственников возвращаются в родные дома. По такому случаю в каждой семье готовят "алтарь" с фотографиями умерших, их любимыми вещами и напитками.
Конечно, когда дело касается "латиносов", обойтись без карнавала невозможно. В Мексике организуют грандиозный парад Катрины, а толпы разодетых в праздничные костюмы людей бродят по улицам городов и поют традиционные песни. Их лица раскрашены под черепа, а яркие эффектные наряды поражают воображение обывателей.
При этом праздник действительно носит глубокий смысл. Кладбища украшают лентами, а дома освещают десятки свечей. Считается, что так умершие легче найдут дорогу к своему дому.
Интересно, что после выхода мультфильма "Тайна Коко" в 2017 году про мексиканский праздник узнали во всем мире. Теперь его шумно отмечают не только в Латинской Америке.
Самые яркие эпизоды "Дня мертвых" 2021 — в материале "Рамблера".