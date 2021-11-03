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День мертвых: как проходит самый яркий и мистический праздник

Диана Товсепова
1 час назад

В начале ноября Латинская Америка отмечает самый колоритный и одновременно страшный праздник. Так, на днях там отпраздновали традиционный "День мертвых". Люди верят, что в эти дни души их умерших родственников возвращаются в родные дома. По такому случаю в каждой семье готовят "алтарь" с фотографиями умерших, их любимыми вещами и напитками.

По всей Мексике проводятся яркие и шумные вечеринки.
1/8 По всей Мексике проводятся яркие и шумные вечеринки.
Фото: @levan_tk
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В "Дне мертвых" традиционно участвуют визажисты и блогеры.
2/8 В "Дне мертвых" традиционно участвуют визажисты и блогеры.
Фото: @reynaxbeauty
У каждой мексиканской семьи дома есть алтарь, посвященный празднику мертвых.
3/8 У каждой мексиканской семьи дома есть алтарь, посвященный празднику мертвых.
Фото: @carliaranguren
Костюмы поражают своей яркостью и мексиканской самобытностью.
4/8 Костюмы поражают своей яркостью и мексиканской самобытностью.
Фото: @thejoshleyva
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Девушки по всей Латинской Америке соревнуются в образах.
5/8 Девушки по всей Латинской Америке соревнуются в образах.
Фото: @jacquelinedelvall
На алтаре почитают память всех умерших своего рода.
6/8 На алтаре почитают память всех умерших своего рода.
Фото: @cesar__left
Костюмы, яркий "черепной" макияж и таинственная атмосфера.
7/8 Костюмы, яркий "черепной" макияж и таинственная атмосфера.
Фото: @llenatedechiapas
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Каждый украшает свое родовое место на кладбище.
8/8 Каждый украшает свое родовое место на кладбище.
Фото: @maximilianohgonzalez

Конечно, когда дело касается "латиносов", обойтись без карнавала невозможно. В Мексике организуют грандиозный парад Катрины, а толпы разодетых в праздничные костюмы людей бродят по улицам городов и поют традиционные песни. Их лица раскрашены под черепа, а яркие эффектные наряды поражают воображение обывателей.

При этом праздник действительно носит глубокий смысл. Кладбища украшают лентами, а дома освещают десятки свечей. Считается, что так умершие легче найдут дорогу к своему дому.

Интересно, что после выхода мультфильма "Тайна Коко" в 2017 году про мексиканский праздник узнали во всем мире. Теперь его шумно отмечают не только в Латинской Америке.

Самые яркие эпизоды "Дня мертвых" 2021 — в материале "Рамблера".

Заграница,Фото,
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