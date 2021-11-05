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Там, где нас нет: забытые места мира

Кристина Уколова
1 час назад

Иногда люди покидают обжитые места, несмотря на множество усилий по их освоению. В одних случаях они делают это по доброй воле, в других в этом виноваты масштабные потрясения. И тогда за оставленные церкви, дворцы, дома, башни и даже торговые центры принимается природа. Подобно талантливому скульптору она отсекает все лишнее и превращает творение человеческих рук в органичную часть пейзажа. «Рамблер» собрал фотографии, которые доказывают, что планета все еще способна справиться с последствиями непродуманных решений человека. Иногда преображения поражают своей масштабностью и красотой. Природа не терпит пустоты, поэтому в конце концов любые руины становятся убежищем для живых созданий. И тогда случается так, что центр шопинга обживают рыбы. А смертоносное оружие становится всего лишь деталью подводного ландшафта.

Замок McDermott's Castle, расположенный в графстве Роскоммон, Ирландия.
1/13 Замок McDermott's Castle, расположенный в графстве Роскоммон, Ирландия.
Фото: @Darksider2
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Башня короля Альфреда — архитектурная достопримечательность графства Сомерсет, Англия
2/13 Башня короля Альфреда — архитектурная достопримечательность графства Сомерсет, Англия
Фото: @ibdansch
В этом заброшенном торговом центре Таиланда сейчас плещется рыба.
3/13 В этом заброшенном торговом центре Таиланда сейчас плещется рыба.
Фото: @ducktapepictures
Старые танки под водой.
4/13 Старые танки под водой.
Фото: @zem204
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Поместье Мурхолл, построенное в 1795 году в Мейо, Ирландия. Дом сгорел в 1923 году во время гражданской войны в Ирландии и с тех пор необитаем.
5/13 Поместье Мурхолл, построенное в 1795 году в Мейо, Ирландия. Дом сгорел в 1923 году во время гражданской войны в Ирландии и с тех пор необитаем.
Фото: @westcoastcdn19
Заброшенный дом в Карелии.
6/13 Заброшенный дом в Карелии.
Фото: @mari_kravtsova
Ресторан "Микеланджело да Винчи" в Италии был закрыт в 2014 году.
7/13 Ресторан "Микеланджело да Винчи" в Италии был закрыт в 2014 году.
Фото: @_baksteen
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Покинутая церковь в Онтарио, Канада.
8/13 Покинутая церковь в Онтарио, Канада.
Фото: @GaryCPhoto
Бальный зал в итальянском палаццо находится в запустении.
9/13 Бальный зал в итальянском палаццо находится в запустении.
Фото: @_baksteen
Заброшенная церковь в России.
10/13 Заброшенная церковь в России.
Фото: @pupsikandr
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Неудачный жилищный проект в окрестностях Тегерана.
11/13 Неудачный жилищный проект в окрестностях Тегерана.
Фото: @JohnnyShadows
Лестница в запущенном дворце XVIII века.
12/13 Лестница в запущенном дворце XVIII века.
Фото: @jeroentaal
Церковь 1655 года в бывшем селе Красная Ляга Каргопольского района Архангельской области.
13/13 Церковь 1655 года в бывшем селе Красная Ляга Каргопольского района Архангельской области.
Фото: @carmensax
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