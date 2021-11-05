Там, где нас нет: забытые места мира

Иногда люди покидают обжитые места, несмотря на множество усилий по их освоению. В одних случаях они делают это по доброй воле, в других в этом виноваты масштабные потрясения. И тогда за оставленные церкви, дворцы, дома, башни и даже торговые центры принимается природа. Подобно талантливому скульптору она отсекает все лишнее и превращает творение человеческих рук в органичную часть пейзажа. «Рамблер» собрал фотографии, которые доказывают, что планета все еще способна справиться с последствиями непродуманных решений человека. Иногда преображения поражают своей масштабностью и красотой. Природа не терпит пустоты, поэтому в конце концов любые руины становятся убежищем для живых созданий. И тогда случается так, что центр шопинга обживают рыбы. А смертоносное оружие становится всего лишь деталью подводного ландшафта.