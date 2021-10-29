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«Сказка Шехерезады»: в какой стране самые красивые стюардессы

Мира Маркина
1 час назад

Принято считать, что в Объединенных Арабских Эмиратах работают одни из самых красивых стюардесс. В авиакомпании берут на работу девушек со всего мира: итальянок, украинок, россиянок.

Принято считать, что в Объединенных Арабских Эмиратах работают одни из самых красивых стюардесс.
1/7 Принято считать, что в Объединенных Арабских Эмиратах работают одни из самых красивых стюардесс.
Фото: @iuliacarmen.b
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В авиакомпании берут на работу девушек со всего мира: итальянок, украинок, россиянок.
2/7 В авиакомпании берут на работу девушек со всего мира: итальянок, украинок, россиянок.
Фото: @iuliacarmen.b
Очень престижно работать в Emirates Airlines. В компании выбору бортпроводниц уделяют особое внимание.
3/7 Очень престижно работать в Emirates Airlines. В компании выбору бортпроводниц уделяют особое внимание.
Фото: @cabin.crew.emirates_
Там даже работает визажист, который помогает сотрудницам с макияжем.
4/7 Там даже работает визажист, который помогает сотрудницам с макияжем.
Фото: @cabin.crew.emirates_
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Фишка стюардесс — красная помада. Каждой девушке подбирают свой оттенок красного.
5/7 Фишка стюардесс — красная помада. Каждой девушке подбирают свой оттенок красного.
Фото: @cabin.crew.emirates_
Девушки должны быть старше 21 года, выше 160 сантиметров и без татуировок на видных местах.
6/7 Девушки должны быть старше 21 года, выше 160 сантиметров и без татуировок на видных местах.
Фото: @cabin.crew.emirates_
Средняя зарплата бортпроводников авиакомпании — 9770 дирхамов в месяц (примерно 188 тысяч рублей).
7/7 Средняя зарплата бортпроводников авиакомпании — 9770 дирхамов в месяц (примерно 188 тысяч рублей).
Фото: @iuliacarmen.b

Например, очень престижно работать в Emirates Airlines. В компании выбору бортпроводниц уделяют особое внимание. Там даже работает визажист, который помогает сотрудницам с макияжем. Фишка стюардесс — красная помада. Каждой девушке подбирают свой оттенок красного.

Из требований к стюардессам, которые указаны на официальном сайте с вакансиями Emirates:
  • рост выше 160 сантиметров;
  • способность дотянуться до багажной полки высотой 212 см;
  • возраст старше 21 года;
  • свободное владение английским языком;
  • отсутствие татуировок на видных местах;
  • здоровый индекс массы тела.

Средняя зарплата бортпроводников авиакомпании — 9770 дирхамов в месяц (примерно 188 тысяч рублей). Но итоговые выплаты зависят от количества проведенных в небе часов.

В отзывах об авиакомпании пассажиры отдельно отмечают красоту девушек, обслуживавших их на борту:

"Эта авиакомпания может позволить себе сексизм и отсутствие политкорректности. Поэтому стюардесс нанимает только молодых и красивых. Но это не в упрек"; "Обслуживание безупречное, короче не полет, а сказка Шехерезады"; "Стюардессы — это интернациональная команда, говорящая на 10-15 языках, для рашн туристов обязательно на регулярке Москва-Дубай присутствуют русскоговорящие девушки";

Но в интернете есть и негативные отзывы о работе стюардесс авиакомпании. Летавшие пассажиры пожаловались на высокомерие бортпроводниц:

"Стюардессы раздражались на любую просьбу, даже просто принести стакан водички, все делали с лицом, будто приносят себя в жертву, а не выполняют свою работу"; "Русскоязычный коллектив очень высокомерен и невнимателен".

Заграница,Фото,Emirates,
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