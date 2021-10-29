«Сказка Шехерезады»: в какой стране самые красивые стюардессы

"Эта авиакомпания может позволить себе сексизм и отсутствие политкорректности. Поэтому стюардесс нанимает только молодых и красивых. Но это не в упрек"; "Обслуживание безупречное, короче не полет, а сказка Шехерезады"; "Стюардессы — это интернациональная команда, говорящая на 10-15 языках, для рашн туристов обязательно на регулярке Москва-Дубай присутствуют русскоговорящие девушки";