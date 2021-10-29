«Сказка Шехерезады»: в какой стране самые красивые стюардессы

Принято считать, что в Объединенных Арабских Эмиратах работают одни из самых красивых стюардесс. В авиакомпании берут на работу девушек со всего мира: итальянок, украинок, россиянок.
Например, очень престижно работать в Emirates Airlines. В компании выбору бортпроводниц уделяют особое внимание. Там даже работает визажист, который помогает сотрудницам с макияжем. Фишка стюардесс — красная помада. Каждой девушке подбирают свой оттенок красного.
Средняя зарплата бортпроводников авиакомпании — 9770 дирхамов в месяц (примерно 188 тысяч рублей). Но итоговые выплаты зависят от количества проведенных в небе часов.
В отзывах об авиакомпании пассажиры отдельно отмечают красоту девушек, обслуживавших их на борту:
"Эта авиакомпания может позволить себе сексизм и отсутствие политкорректности. Поэтому стюардесс нанимает только молодых и красивых. Но это не в упрек"; "Обслуживание безупречное, короче не полет, а сказка Шехерезады"; "Стюардессы — это интернациональная команда, говорящая на 10-15 языках, для рашн туристов обязательно на регулярке Москва-Дубай присутствуют русскоговорящие девушки";
Но в интернете есть и негативные отзывы о работе стюардесс авиакомпании. Летавшие пассажиры пожаловались на высокомерие бортпроводниц:
"Стюардессы раздражались на любую просьбу, даже просто принести стакан водички, все делали с лицом, будто приносят себя в жертву, а не выполняют свою работу"; "Русскоязычный коллектив очень высокомерен и невнимателен".