Стюардесса с самыми длинными ногами

Стюардесса по имени Анна из Сан-Франциско прославилась в соцсетях благодаря своим длинным ногам. В Instagram-аккаунте бортпроводницы более 379 тысяч подписчиков. Для своей страницы девушка придумала соответствующий ник — @anna.leggy (Анна длинноногая). И не зря: у стюардессы нет ни одного фото, на котором не было бы ее ног.
"Я венгерско-американский бортпроводник и люблю путешествовать как по работе, так и на отдыхе", — рассказывает о себе бортпроводница на личном сайте.
Она побывала в Азии, Африке, Европе, Северной Америке.
Кроме того, Анна называет себя fashion-гуру:
"У меня безмерная страсть к женственному стилю, особенно к чулкам и туфлям на каблуках".
Коллекция чулков стюардессы действительно удивляет: белые, черные, кружевные, в сетку, цветок или горошек. Особенно это нравится фанатам бортпроводницы:
"Мне больше всего нравится весь наряд, особенно черные чулки с узорами и красивые черные туфли на каблуках. Все так красиво на твоих божественных ногах"; "Очень нравится дизайн"; "Вы дороже супер-редкого сокровища", — пишут девушке в комментариях.