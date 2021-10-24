Стюардесса с самыми длинными ногами

Стюардесса по имени Анна из Сан-Франциско прославилась в соцсетях благодаря своим длинным ногам. В Instagram-аккаунте бортпроводницы более 379 тысяч подписчиков. Для своей страницы девушка придумала соответствующий ник — @anna.leggy (Анна длинноногая). И не зря: у стюардессы нет ни одного фото, на котором не было бы ее ног.