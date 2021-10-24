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Стюардесса с самыми длинными ногами

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса по имени Анна из Сан-Франциско прославилась в соцсетях благодаря своим длинным ногам. В Instagram-аккаунте бортпроводницы более 379 тысяч подписчиков. Для своей страницы девушка придумала соответствующий ник — @anna.leggy (Анна длинноногая). И не зря: у стюардессы нет ни одного фото, на котором не было бы ее ног.

Стюардесса по имени Анна из Сан-Франциско прославилась в соцсетях благодаря своим длинным ногам.
1/7 Стюардесса по имени Анна из Сан-Франциско прославилась в соцсетях благодаря своим длинным ногам.
Фото: @anna.leggy
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В Instagram-аккаунте бортпроводницы более 379 тысяч подписчиков.
2/7 В Instagram-аккаунте бортпроводницы более 379 тысяч подписчиков.
Фото: @anna.leggy
Для своей страницы девушка придумала соответствующий ник — @anna.leggy (Анна длинноногая).
3/7 Для своей страницы девушка придумала соответствующий ник — @anna.leggy (Анна длинноногая).
Фото: @anna.leggy
И не зря: у стюардессы нет ни одного фото, на котором не было бы ее ног.
4/7 И не зря: у стюардессы нет ни одного фото, на котором не было бы ее ног.
Фото: @anna.leggy
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Девушка работает бортпроводнице в США и Венгрии.
5/7 Девушка работает бортпроводнице в США и Венгрии.
Фото: @anna.leggy
Она побывала в Азии, Африке, Европе, Северной Америке.
6/7 Она побывала в Азии, Африке, Европе, Северной Америке.
Фото: @anna.leggy
Кроме того, Анна называет себя fashion-гуру. Коллекция ее чулков впечатляет.
7/7 Кроме того, Анна называет себя fashion-гуру. Коллекция ее чулков впечатляет.
Фото: @anna.leggy

"Я венгерско-американский бортпроводник и люблю путешествовать как по работе, так и на отдыхе", — рассказывает о себе бортпроводница на личном сайте.

Она побывала в Азии, Африке, Европе, Северной Америке.

Кроме того, Анна называет себя fashion-гуру:

"У меня безмерная страсть к женственному стилю, особенно к чулкам и туфлям на каблуках".

Коллекция чулков стюардессы действительно удивляет: белые, черные, кружевные, в сетку, цветок или горошек. Особенно это нравится фанатам бортпроводницы:

"Мне больше всего нравится весь наряд, особенно черные чулки с узорами и красивые черные туфли на каблуках. Все так красиво на твоих божественных ногах"; "Очень нравится дизайн"; "Вы дороже супер-редкого сокровища", — пишут девушке в комментариях.

Заграница,Фото,
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