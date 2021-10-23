Реклама, картинки в журналах и передачи о путешествиях рисуют достопримечательности идеальней, чем они на самом деле. Замки и дома кажутся сказочными, картины и статуи — огромными, водопады и леса — пустынными. Это не значит, что не надо ехать в место мечты. Это не значит, что места в нашей подборке — плохие. Ехать стоит, места хорошие — но при этом не помешает узнать, какие подводные камни и несовпадения огорчили туристов (спойлер — другие туристы). Мы собрали 8 мест, которые часто разочаровывают путешественников.

1/8 Великая Китайская стена. Причина для разочарования — толпы туристов, открыты не все маршруты, добираться долго и тяжело. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 "Мона Лиза" в Лувре. Размер картины — 77 см x 53 см, а на пути к ней вечно толпа народу. Тут понадобится идеальное зрение! Фото: depositphotos.com 3/8 Пирамиды в Египте. Пирамиды стоят не в пустыне, а близ мегаполиса Эль-Гиза: вокруг отели, магазины, шоссе и торговцы сувенирами. Фото: depositphotos.com 4/8 Русалочка в Копенгагене. Туристов разочаровывают размеры статуи (всего 1,25 м) и то, что рядом постоянно другие люди. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Писающий мальчик в Брюсселе. Еще одна статуя, которая огорчает крошечными размерами — 61 см. А кто-то приезжает ради него в Бельгию! Фото: depositphotos.com 6/8 Фонтан Треви в Риме. Сам фонтан сказочный, но вот улица вокруг узкая. К достопримечательности почти не подобраться из-за людей. Фото: depositphotos.com 7/8 Ниагарский водопад. В воображении природный объект кажется чем-то могущественным, но в жизни выглядит вполне безобидно. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Дом Джульетты в Вероне. Маленький закуток не может вместить весь поток желающих. Кроме того, в этой части улицы постоянно грязно. Фото: depositphotos.com

Отзывы взяты с сайта tripadvisor.ru. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Видео дня

Великая Китайская стена

Причина для разочарования — толпы туристов, открыты не все маршруты, добираться долго и тяжело, много торговцев и мусора.

elena00003: "Деньги друг за каждый чих. Толпы народа, китайцы в основном. Сидят прямо на ступеньках и едят, мусорят, переграждая большую половину прохода. Правда вид шикарный. А так-не портите себе настроение".

"Мона Лиза" в Лувре

Туристы не знают, что размер картины — 77 см x 53 см, а на пути к ней вечно толпа народу. Пригодится идеальное зрение!

myrkina_: "Честно мне, то мне хотелось побыстрее найти картину величественной Джоконды <...> И вот, я на месте, - народу в зале не протолкнуться, все с камерами. Картина висит за бронированным стеклом, метрах в пяти от ограждения, а так как картина совсем небольшая, ее можно рассмотреть через фотоапарат увеличив обьектив. А, чтобы сфотографироватся на фоне госпожи Моны Лизы, вам потребуется немного потолкатся".

Пирамиды в Египте

Пирамиды стоят не в пустыне, а близ мегаполиса Эль-Гиза. Их величественный вид на фото — всего лишь ракурс. В жизни сооружения не такие огромные, как кажутся в кадре. Кроме того, сооружения окружены магистралями, спальными районами и пышными отелями с магазинами.

Luuunalovegood: "Шокировало все - начиная от грязного Каира по пути на пирамиды, заканчивая безумными назойливыми зазывалами на месте. Эти нелюди приставали каждую минуту не давая даже 2-х минут спокойно постоять, перевести дух и полюбоваться пирамидами <...> Поразило состояние их животных, на которых предлагают прокатиться - они обезвожены, тощие, замученные".

Русалочка в Копенгагене

Туристов разочаровывают размеры статуи (всего 1,25 м) и то, что рядом постоянно другие люди.

Ekaterina B: "нечего там смотреть, маленькая, страшненькая статуйка, но отлично разрекламированный " символ Дании ". Пример отличной PR кампании.. особенно если у Вас время лимитировано, то русалочка явно не в топ листе".

Писающий мальчик в Брюсселе

Еще одна статуя, которая огорчает крошечными размерами — 61 см. А кто-то приезжает ради него в Бельгию!

Marina V: "Маленькая, непримечательная статуя. Заслуженно получил звание одного из самых переоцененных достопримечательностей мира. Если бы не разрекламированное название, никто бы этот "памятник" даже не замечал бы".

Фонтан Треви в Риме

Сам фонтан сказочный, но вот улица вокруг узкая, и к достопримечательности почти не подобраться.

Irina B: "Настолько перегретое туристами место, что наслаждаться им лучше по фотографии. Страшные толпы делают невозможным даже подойти к фонтану".

Ниагарский водопад в Канаде

В воображении природный объект кажется чем-то могущественным, но в жизни выглядит вполне безобидно.

Gordon B: "Я, должно быть, что-то упускаю. Я просто не могу понять, что же такого сказочного в этих водопадах. Я видел лучше в Исландии. Я начал со стороны США и решил проехать через Радужный мост <...> Я припарковался и наблюдал за водой под действием силы тяжести. Я видел лодки. Я видел безвкусный город, который был лучше, чем разбегающийся над рекой город. Некоторые люди платят за то, что их обливают водопады, а затем делают вид, что прекрасно проводят время. Почему бы просто не встать под душем и закрыть глаза".

Дом Джульетты в Вероне

Маленький закуток не может вместить весь поток желающих. Кроме того, в этой части улицы постоянно грязно.