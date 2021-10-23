Реклама, картинки в журналах и передачи о путешествиях рисуют достопримечательности идеальней, чем они на самом деле. Замки и дома кажутся сказочными, картины и статуи — огромными, водопады и леса — пустынными. Это не значит, что не надо ехать в место мечты. Это не значит, что места в нашей подборке — плохие. Ехать стоит, места хорошие — но при этом не помешает узнать, какие подводные камни и несовпадения огорчили туристов (спойлер — другие туристы). Мы собрали 8 мест, которые часто разочаровывают путешественников.
Отзывы взяты с сайта tripadvisor.ru. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Причина для разочарования — толпы туристов, открыты не все маршруты, добираться долго и тяжело, много торговцев и мусора.
elena00003: "Деньги друг за каждый чих. Толпы народа, китайцы в основном. Сидят прямо на ступеньках и едят, мусорят, переграждая большую половину прохода. Правда вид шикарный. А так-не портите себе настроение".
Туристы не знают, что размер картины — 77 см x 53 см, а на пути к ней вечно толпа народу. Пригодится идеальное зрение!
myrkina_: "Честно мне, то мне хотелось побыстрее найти картину величественной Джоконды <...> И вот, я на месте, - народу в зале не протолкнуться, все с камерами. Картина висит за бронированным стеклом, метрах в пяти от ограждения, а так как картина совсем небольшая, ее можно рассмотреть через фотоапарат увеличив обьектив. А, чтобы сфотографироватся на фоне госпожи Моны Лизы, вам потребуется немного потолкатся".
Пирамиды стоят не в пустыне, а близ мегаполиса Эль-Гиза. Их величественный вид на фото — всего лишь ракурс. В жизни сооружения не такие огромные, как кажутся в кадре. Кроме того, сооружения окружены магистралями, спальными районами и пышными отелями с магазинами.
Luuunalovegood: "Шокировало все - начиная от грязного Каира по пути на пирамиды, заканчивая безумными назойливыми зазывалами на месте. Эти нелюди приставали каждую минуту не давая даже 2-х минут спокойно постоять, перевести дух и полюбоваться пирамидами <...> Поразило состояние их животных, на которых предлагают прокатиться - они обезвожены, тощие, замученные".
Туристов разочаровывают размеры статуи (всего 1,25 м) и то, что рядом постоянно другие люди.
Ekaterina B: "нечего там смотреть, маленькая, страшненькая статуйка, но отлично разрекламированный " символ Дании ". Пример отличной PR кампании.. особенно если у Вас время лимитировано, то русалочка явно не в топ листе".
Еще одна статуя, которая огорчает крошечными размерами — 61 см. А кто-то приезжает ради него в Бельгию!
Marina V: "Маленькая, непримечательная статуя. Заслуженно получил звание одного из самых переоцененных достопримечательностей мира. Если бы не разрекламированное название, никто бы этот "памятник" даже не замечал бы".
Сам фонтан сказочный, но вот улица вокруг узкая, и к достопримечательности почти не подобраться.
Irina B: "Настолько перегретое туристами место, что наслаждаться им лучше по фотографии. Страшные толпы делают невозможным даже подойти к фонтану".
В воображении природный объект кажется чем-то могущественным, но в жизни выглядит вполне безобидно.
Gordon B: "Я, должно быть, что-то упускаю. Я просто не могу понять, что же такого сказочного в этих водопадах. Я видел лучше в Исландии. Я начал со стороны США и решил проехать через Радужный мост <...> Я припарковался и наблюдал за водой под действием силы тяжести. Я видел лодки. Я видел безвкусный город, который был лучше, чем разбегающийся над рекой город. Некоторые люди платят за то, что их обливают водопады, а затем делают вид, что прекрасно проводят время. Почему бы просто не встать под душем и закрыть глаза".
Маленький закуток не может вместить весь поток желающих. Кроме того, в этой части улицы постоянно грязно.
Дмитрий К: "Маленький дворик. Огромное количество туристов. Шум, гам, грязь. Орущие гиды, толкотня около статуи Джульетты. Просто можно посмотреть из арки и уйти".