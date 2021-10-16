Жаркий октябрь: как отдыхают русские красавицы в Египте

Египет, наконец, обретает былую популярность у российских туристов. Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха снова заполняет русская речь, а аниматоры снова вспоминают, каково это "работать с русскими".

Тем более, что туры, как обещают, подешевеют на 15-20% из-за того, что власти сняли ограничения на чартеры.

В Турции холодает, а в Египте еще долго будет жарко.

Египет у всех ассоциируется с пирамидами. Вряд ли есть хоть один русский турист, который побывав в этой жаркой стране, не сделал подобное фото.

С 9 ноября Россия снимает ограничения на чартерное авиасообщение с египетскими курортами, и это также повлияет на туристические потоки. Специалисты прогнозируют снижение цен на отдых в Египте из-за увеличения спроса и количества рейсов в страну. Так что в ближайшее время египетские курорты ждет особенный наплыв отдыхающих со всех городов России.