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Жаркий октябрь: как отдыхают русские красавицы в Египте

Диана Товсепова
3 часа назад

Египет, наконец, обретает былую популярность у российских туристов. Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха снова заполняет русская речь, а аниматоры снова вспоминают, каково это "работать с русскими".

Египет у всех ассоциируется с пирамидами. Вряд ли есть хоть один русский турист, который побывав в этой жаркой стране, не сделал подобное фото.
1/7 Египет у всех ассоциируется с пирамидами. Вряд ли есть хоть один русский турист, который побывав в этой жаркой стране, не сделал подобное фото.
Фото: @julia.rybaltovskaya
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Туристки из России снова заполняют египетские пляжи.
2/7 Туристки из России снова заполняют египетские пляжи.
Фото: @sheennadya
И их, согласитесь, сложно не заметить.
3/7 И их, согласитесь, сложно не заметить.
Фото: @julia.rybaltovskaya
Количество красавиц из России на пляжах зашкаливает.
4/7 Количество красавиц из России на пляжах зашкаливает.
Фото: @petrovalubov
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В Турции холодает, а в Египте еще долго будет жарко.
5/7 В Турции холодает, а в Египте еще долго будет жарко.
Фото: @korbut.sanya
Поэтому сюда устремятся еще большие потоки отдыхающих из России.
6/7 Поэтому сюда устремятся еще большие потоки отдыхающих из России.
Фото: @alinaanaumova
Тем более, что туры, как обещают, подешевеют на 15-20% из-за того, что власти сняли ограничения на чартеры.
7/7 Тем более, что туры, как обещают, подешевеют на 15-20% из-за того, что власти сняли ограничения на чартеры.
Фото: @pollysamsonova

С 9 ноября Россия снимает ограничения на чартерное авиасообщение с египетскими курортами, и это также повлияет на туристические потоки. Специалисты прогнозируют снижение цен на отдых в Египте из-за увеличения спроса и количества рейсов в страну. Так что в ближайшее время египетские курорты ждет особенный наплыв отдыхающих со всех городов России.

Смотрите, как россияне отдыхают в Египте в октябре в подборке "Рамблера".

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