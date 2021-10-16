Жаркий октябрь: как отдыхают русские красавицы в Египте

Египет, наконец, обретает былую популярность у российских туристов. Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха снова заполняет русская речь, а аниматоры снова вспоминают, каково это "работать с русскими".
С 9 ноября Россия снимает ограничения на чартерное авиасообщение с египетскими курортами, и это также повлияет на туристические потоки. Специалисты прогнозируют снижение цен на отдых в Египте из-за увеличения спроса и количества рейсов в страну. Так что в ближайшее время египетские курорты ждет особенный наплыв отдыхающих со всех городов России.
Смотрите, как россияне отдыхают в Египте в октябре в подборке "Рамблера".