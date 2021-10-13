Чем притягивает туристов Абхазия в октябре

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К озеру Малая Рица не так легко подойти. Придется пройти пешком по завораживающему осеннему лесу. Но это того стоит - туристам вдруг открывается вид на живописное озеро с прозрачной водой посреди леса и гор. Говорят, здесь так тихо, безлюдно и красиво, что дух захватывает.