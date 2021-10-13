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Чем притягивает туристов Абхазия в октябре

Диана Товсепова
3 часа назад

Одно из самых популярных направлений для российских туристов осенью — Абхазия. Соседняя республика этим летом приняла небывалое количество отдыхающих из России. Сюда ехали на полноценный отдых, а также на однодневные экскурсии из Сочи или "просто погулять".

Бархатный сезон в Абхазии в самом разгаре. Температура воздуха все неделю продержится до +25 °C. Температура воды достигает +20 °C.
1/7 Бархатный сезон в Абхазии в самом разгаре. Температура воздуха все неделю продержится до +25 °C. Температура воды достигает +20 °C.
Фото: @ananas.margo
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К озеру Малая Рица не так легко подойти. Придется пройти пешком по завораживающему осеннему лесу. Но это того стоит - туристам вдруг открывается вид на живописное озеро с прозрачной водой посреди леса и гор. Говорят, здесь так тихо, безлюдно и красиво, что дух захватывает.
2/7 К озеру Малая Рица не так легко подойти. Придется пройти пешком по завораживающему осеннему лесу. Но это того стоит - туристам вдруг открывается вид на живописное озеро с прозрачной водой посреди леса и гор. Говорят, здесь так тихо, безлюдно и красиво, что дух захватывает.
Фото: @myfreewolf
Вид с культового кафе "Нартаа" в октябре. В это кафе в столице Абхазии съезжался весь союз за фирменными хачапурами "лодочка" из дровяной печи. Посидеть на веранде с таким видом осенним утром, пробуя национальную кухню — истинное наслаждение.
3/7 Вид с культового кафе "Нартаа" в октябре. В это кафе в столице Абхазии съезжался весь союз за фирменными хачапурами "лодочка" из дровяной печи. Посидеть на веранде с таким видом осенним утром, пробуя национальную кухню — истинное наслаждение.
Фото: @my.apsny
Пейзажи в Новом Афоне сказочны в любое время года.
4/7 Пейзажи в Новом Афоне сказочны в любое время года.
Фото: Соцсети
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Выпить вино в горах — бесценно. Чтобы увидеть этот пейзаж, можно записаться на экскурсию на "Семь озер".
5/7 Выпить вино в горах — бесценно. Чтобы увидеть этот пейзаж, можно записаться на экскурсию на "Семь озер".
Фото: @wine_jet_abkhazia
В октябре в Абхазии еще очень тепло. Прогуливаться по вечернему Сухуму приятно, как никогда.
6/7 В октябре в Абхазии еще очень тепло. Прогуливаться по вечернему Сухуму приятно, как никогда.
Фото: Instagram
Гагра осенью не менее прекрасна, чем летом.
7/7 Гагра осенью не менее прекрасна, чем летом.
Фото: Соцсети

К сентябрю потоки туристов не уменьшились и даже в октябре сюда продолжают пребывать россияне. Виды, которыми одаривает отдыхающих абхазская природа, действительно, завораживают. Чтобы узнать, чем так притягивает туристов Абхазия в октябре и взглянуть на пейзажи республики, смотрите подборку "Рамблера".

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