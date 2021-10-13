Чем притягивает туристов Абхазия в октябре

Одно из самых популярных направлений для российских туристов осенью — Абхазия. Соседняя республика этим летом приняла небывалое количество отдыхающих из России. Сюда ехали на полноценный отдых, а также на однодневные экскурсии из Сочи или "просто погулять".
К сентябрю потоки туристов не уменьшились и даже в октябре сюда продолжают пребывать россияне. Виды, которыми одаривает отдыхающих абхазская природа, действительно, завораживают. Чтобы узнать, чем так притягивает туристов Абхазия в октябре и взглянуть на пейзажи республики, смотрите подборку "Рамблера".