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По следам “Дюны”: 9 самых красивых пустынь мира

Дарья Амосова
52 минуты назад

Дюны в фантастическом фильме Дэни Вильнева существуют на самом деле: режиссер выбрал для съемок пустыни Иордании и Абу-Даби. "Рамблер" собрал 9 мест на Земле, которые выглядят не хуже жаркого Арракиса.

Гоби, Монголия. Третья по величине жаркая пустыня в мире. Площадь — около 1 300 000 км².
1/9 Гоби, Монголия. Третья по величине жаркая пустыня в мире. Площадь — около 1 300 000 км².
Фото: depositphotos.com
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Вади-Рам, Иордан. В пустыне с красными песками частично снимали ландшафты планеты Арракис из фильма "Дюна". Площадь — около 741,8 км².
2/9 Вади-Рам, Иордан. В пустыне с красными песками частично снимали ландшафты планеты Арракис из фильма "Дюна". Площадь — около 741,8 км².
Фото: depositphotos.com
Намиб, Намибия. Название жаркой пустыни переводится с африканского языка нама как "место, где ничего нет". Площадь — около 100 000 км².
3/9 Намиб, Намибия. Название жаркой пустыни переводится с африканского языка нама как "место, где ничего нет". Площадь — около 100 000 км².
Фото: depositphotos.com
Атакама, Чили. Одно из самых засушливых мест Земли, где на протяжении столетий не наблюдалось существенных осадков. Площадь — 105 000 км².
4/9 Атакама, Чили. Одно из самых засушливых мест Земли, где на протяжении столетий не наблюдалось существенных осадков. Площадь — 105 000 км².
Фото: depositphotos.com
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Мохаве, Калифорния. Территория пустыни переходит в национальный парк Долина Смерти в Калифорнии. Площадь — около 35 000 км².
5/9 Мохаве, Калифорния. Территория пустыни переходит в национальный парк Долина Смерти в Калифорнии. Площадь — около 35 000 км².
Фото: depositphotos.com
Симпсон, Австралия. На территории пустыни живут редкие австралийские животные. Площадь — около 143 000 км².
6/9 Симпсон, Австралия. На территории пустыни живут редкие австралийские животные. Площадь — около 143 000 км².
Фото: depositphotos.com
Аравийская пустыня, Египет. Северо-восточная часть Сахары расположена между долиной Нила и Красным морем. Площадь — около 2 300 000 км².
7/9 Аравийская пустыня, Египет. Северо-восточная часть Сахары расположена между долиной Нила и Красным морем. Площадь — около 2 300 000 км².
Фото: depositphotos.com
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Негев, Израиль. Пустыня, которая занимает 60% территории Израиля. Площадь — около 12 500 км².
8/9 Негев, Израиль. Пустыня, которая занимает 60% территории Израиля. Площадь — около 12 500 км².
Фото: depositphotos.com
Сахара, Африка. Самая большая жаркая пустыня мира, территория которой занимает 30% Африки. Площадь — около 8 600 000 км².
9/9 Сахара, Африка. Самая большая жаркая пустыня мира, территория которой занимает 30% Африки. Площадь — около 8 600 000 км².
Фото: depositphotos.com

Гоби, Монголия

Третья по величине жаркая пустыня в мире. Площадь — около 1 300 000 км².

Вади-Рам, Иордан

В пустыне с красными песками частично снимали ландшафты планеты Арракис из фильма "Дюна" 2021 года. Также известна как "Лунная пустыня". Площадь — около 741,8 км².

Намиб, Намибия

Название чрезвычайно жаркой пустыни переводится с африканского языка нама как "место, где ничего нет". Площадь — около 100 000 км².

Атакама, Чили

Одно из самых засушливых мест Земли, где на протяжении столетий не наблюдалось существенных осадков. Площадь — около 105 000 км².

Мохаве, Калифорния

Территория пустыни переходит в национальный парк Долина Смерти в Калифорнии. Площадь — около 35 000 км².

Симпсон, Австралия

Популярная у туристов пустыня состоит из нескольких национальных парков и заповедников. На территории пустыни Симпсон живут редкие австралийские животные. Площадь — около 143 000 км².

Аравийская пустыня, Египет

Северо-восточная часть Сахары расположена между долиной Нила и Красным морем. Площадь — около 2 300 000 км².

Негев, Израиль

Пустыня, которая занимает 60% территории Израиля. Площадь — около 12 500 км².

Сахара, Африка

Самая большая жаркая пустыня мира, территория которой занимает 30% Африки. Площадь — около 8 600 000 км².

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