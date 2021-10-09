По следам “Дюны”: 9 самых красивых пустынь мира

Дюны в фантастическом фильме Дэни Вильнева существуют на самом деле: режиссер выбрал для съемок пустыни Иордании и Абу-Даби. "Рамблер" собрал 9 мест на Земле, которые выглядят не хуже жаркого Арракиса.
Гоби, Монголия
Третья по величине жаркая пустыня в мире. Площадь — около 1 300 000 км².
Вади-Рам, Иордан
В пустыне с красными песками частично снимали ландшафты планеты Арракис из фильма "Дюна" 2021 года. Также известна как "Лунная пустыня". Площадь — около 741,8 км².
Намиб, Намибия
Название чрезвычайно жаркой пустыни переводится с африканского языка нама как "место, где ничего нет". Площадь — около 100 000 км².
Атакама, Чили
Одно из самых засушливых мест Земли, где на протяжении столетий не наблюдалось существенных осадков. Площадь — около 105 000 км².
Мохаве, Калифорния
Территория пустыни переходит в национальный парк Долина Смерти в Калифорнии. Площадь — около 35 000 км².
Симпсон, Австралия
Популярная у туристов пустыня состоит из нескольких национальных парков и заповедников. На территории пустыни Симпсон живут редкие австралийские животные. Площадь — около 143 000 км².
Аравийская пустыня, Египет
Северо-восточная часть Сахары расположена между долиной Нила и Красным морем. Площадь — около 2 300 000 км².
Негев, Израиль
Пустыня, которая занимает 60% территории Израиля. Площадь — около 12 500 км².
Сахара, Африка
Самая большая жаркая пустыня мира, территория которой занимает 30% Африки. Площадь — около 8 600 000 км².