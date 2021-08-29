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Список: восемь самых высоких колес обозрения в мире

Дарья Амосова
38 минут назад
Колесо обозрения, оно же «чертово колесо» — аттракцион на века и для всех возрастов. Первое колесо обозрения появилось 1893 году: инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший представил конструкцию на Всемирной колумбовской выставке в Чикаго. Огромная конструкция была неким «ответом» башне, которую пару лет назад в Париже установили под руководством Гюстава Эйфеля. Диаметр первого колеса был 75 метров, что примерно равняется высоте в дома в 25 этажей. «Рамблер» собрал восемь аттракционов, с высоты которых видно весь город (и даже чуть дальше).
  1. Колесо обозрения в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай. Высота — 145 м. Является самым высоким колесом обозрения без центральной оси.
  2. «Лондонский глаз», Лондон, Великобритания. Высота — 135 м. Крупнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире колесо обозрения.
  3. «Глаз Орландо», Орландо, Флорида, США. Высота — 122 м. Самое высокое колесо обозрения на восточном побережье Соединенных Штатов.
  4. Колесо обозрения в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай. Высота — 120 м. Поездка на колесе занимает 20 минут.
  5. Колесо обозрения Flyer, Республика Сингапур. Высота — 165 м. Самое высокое в мире колесо обозрения до марта 2014 года.
  6. «Тяньцзиньский глаз», Тяньцзинь, Китай. Высота — 120 м. Единственное колесо обозрения, расположенное на мосту.
  7. «Звезда Мельбурна», Мельбурн, Австралия. Высота — 120 м. Самое большое в Южном полушарии.
  8. «Хай Роллер», Лас-Вегас-Стрип, Невада, США. Высота — 167.6 м. Самое большое колесо обозрения в мире с 2014.
Колесо обозрения в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай. Высота — 145 м. Является самым высоким колесом обозрения без центральной оси.
1/8 Колесо обозрения в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай. Высота — 145 м. Является самым высоким колесом обозрения без центральной оси.
Фото: pxfuel.com
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«Лондонский глаз», Лондон, Великобритания. Высота — 135 м. Крупнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире.
2/8 «Лондонский глаз», Лондон, Великобритания. Высота — 135 м. Крупнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире.
Фото: depositphotos.com
«Глаз Орландо», Орландо, Флорида, США. Высота — 122 м. Самое высокое колесо обозрения на восточном побережье Соединенных Штатов.
3/8 «Глаз Орландо», Орландо, Флорида, США. Высота — 122 м. Самое высокое колесо обозрения на восточном побережье Соединенных Штатов.
Фото: Jeff Turner/CC BY 2.0
Колесо обозрения в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай. Высота — 120 м. Поездка на колесе занимает 20 минут.
4/8 Колесо обозрения в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай. Высота — 120 м. Поездка на колесе занимает 20 минут.
Фото: depositphotos.com
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Сингапурское колесо обозрения Flyer, Республика Сингапур. Высота — 165 м. Самое высокое в мире колесо обозрения до марта 2014 года.
5/8 Сингапурское колесо обозрения Flyer, Республика Сингапур. Высота — 165 м. Самое высокое в мире колесо обозрения до марта 2014 года.
Фото: Balou46/CC BY-SA 3.0
«Тяньцзиньский глаз», Тяньцзинь, Китай. Высота — 120 м. Единственное колесо обозрения, расположенное на мосту.
6/8 «Тяньцзиньский глаз», Тяньцзинь, Китай. Высота — 120 м. Единственное колесо обозрения, расположенное на мосту.
Фото: depositphotos.com
«Звезда Мельбурна», Мельбурн, Австралия. Высота — 120 м. Самое большое в Южном полушарии.
7/8 «Звезда Мельбурна», Мельбурн, Австралия. Высота — 120 м. Самое большое в Южном полушарии.
Фото: Chris Phutully/CC BY 2.0
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«Хай Роллер», Лас-Вегас-Стрип, Невада, США. Высота — 167.6 м. Самое большое колесо обозрения в мире с 2014.
8/8 «Хай Роллер», Лас-Вегас-Стрип, Невада, США. Высота — 167.6 м. Самое большое колесо обозрения в мире с 2014.
Фото: nolimit2it/pixabay.com

Крупнейшее в России колесо обозрения установлено в микрорайоне Лазаревское города Сочи. Его высота составляет 83 м.

Заграница,Фото,Гюстав Эйфель,Джордж Вашингтон,
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