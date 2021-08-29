Колесо обозрения, оно же «чертово колесо» — аттракцион на века и для всех возрастов. Первое колесо обозрения появилось 1893 году: инженер Джордж Вашингтон
Гейл Феррис-младший представил конструкцию на Всемирной колумбовской выставке в Чикаго. Огромная конструкция была неким «ответом» башне, которую пару лет назад в Париже установили под руководством Гюстава Эйфеля
. Диаметр первого колеса был 75 метров, что примерно равняется высоте в дома в 25 этажей. «Рамблер» собрал восемь аттракционов, с высоты которых видно весь город (и даже чуть дальше).
- Колесо обозрения в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай. Высота — 145 м. Является самым высоким колесом обозрения без центральной оси.
- «Лондонский глаз», Лондон, Великобритания. Высота — 135 м. Крупнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире колесо обозрения.
- «Глаз Орландо», Орландо, Флорида, США. Высота — 122 м. Самое высокое колесо обозрения на восточном побережье Соединенных Штатов.
- Колесо обозрения в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай. Высота — 120 м. Поездка на колесе занимает 20 минут.
- Колесо обозрения Flyer, Республика Сингапур. Высота — 165 м. Самое высокое в мире колесо обозрения до марта 2014 года.
- «Тяньцзиньский глаз», Тяньцзинь, Китай. Высота — 120 м. Единственное колесо обозрения, расположенное на мосту.
- «Звезда Мельбурна», Мельбурн, Австралия. Высота — 120 м. Самое большое в Южном полушарии.
- «Хай Роллер», Лас-Вегас-Стрип, Невада, США. Высота — 167.6 м. Самое большое колесо обозрения в мире с 2014.