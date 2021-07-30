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«Пепел в море и бассейне»: турецкие курорты в огненном плену

Полина Алферова
50 минут назад

Генконсульство обратилось к россиянам, которые в данный момент находятся в охваченных пожарами районах Турции. Представители дипломатической миссии посоветовали нашим туристам быть в любой момент готовыми к возможной эвакуации. В настоящее время пострадавших среди россиян нет. Об этом пишет РИА Новости. Кстати, по сообщению РБК, туристы, отдыхающие по путевкам, могут рассчитывать на централизованную эвакуацию. Тем же, кто приехал самостоятельно, нужно внимательно следить за изменением ситуации и вовремя принять меры. Пожары полыхают в шести южных провинциях Турции. Они затонули и курортные города страны. «Рамблер» собрал свежие фотографии очевидцев стихийного бедствия.

Окрестности Сиде.
1/18 Окрестности Сиде.
Фото: @zarudzeitatsiana
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Окрестности Сиде.
2/18 Окрестности Сиде.
Фото: @zarudzeitatsiana
Окрестности Сиде и Манавгата.
3/18 Окрестности Сиде и Манавгата.
Фото: @alexeypeder
Окрестности Сиде и Манавгата.
4/18 Окрестности Сиде и Манавгата.
Фото: @alexeypeder
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Окрестности Сиде и Манавгата.
5/18 Окрестности Сиде и Манавгата.
Фото: @alexeypeder
Район Манавгата.
6/18 Район Манавгата.
Фото: @italia.pu
Район Манавгата.
7/18 Район Манавгата.
Фото: @italia.pu
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Район Манавгата.
8/18 Район Манавгата.
Фото: @italia.pu
Сиде
9/18 Сиде
Фото: @andrei.vetoshkin2013
Сиде
10/18 Сиде
Фото: @andrei.vetoshkin2013
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Сиде
11/18 Сиде
Фото: @andrei.vetoshkin2013
Сиде
12/18 Сиде
Фото: @montegid
Сиде
13/18 Сиде
Фото: @montegid
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14/18 
Сиде
15/18 Сиде
Фото: @dasha_b52
Сиде
16/18 Сиде
Фото: @dasha_b52
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Мармарис
17/18 Мармарис
Фото: @marmarisgram
Мармарис
18/18 Мармарис
Фото: @marmarisgram

Напомним, что 28 июля разгорелся сильный лесной пожар в районе города Манавгат (провинция Анталья). В результате повреждены жилые дома, предприятия, теплицы и сельскохозяйственные угодья. Сейчас вся Анталья находится в огненной ловушке. Между тем здесь расположены самые популярные у россиян курорты страны — Аланья, Кемер, Сиде. Также пылают Мармарис и Бодрум. Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат приостановлены.

Видео дня

Причиной лесных пожаров называют жару, низкую влажность и сильный ветер. Но власти не исключают и поджоги. Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции. В настоящий момент известно о 180 пострадавших, из них трое погибло, а еще 138 ранено.

Наши туристы публикуют в своих аккаунтах фотографии оранжевого неба, красного солнца и затянутого дымом побережья. И рассказывают о впечатлениях в соцсетях на третий день больших пожаров. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

UshAn: «Все вещи пахнут дымом, волосы не промываются от запаха. У нас в бассейне пепел и дым сейчас есть».

Lana55: «Сиде. Отель Side Star Park. Немного попахивает гарью, но надеемся разойдется. Собираемся попозже пойти на море. Об эвакуации никакой речи не было. Тут лесов немного и они в горах. Вчера была туча с пеплом и все море в пепле. Запах гари тоже был, но потом рассеялся. Посмотрим, как сегодня. Для паники нет оснований (имхо)».

Elena74: «Гарью вчера почти не пахло. Пепел сыпался весь день. После обеда ездили в Манавгат - по пути где-то немного пахнуло. В самом Манавгате спокойно. В турагенстве рядом с отелем сказали, что все экскурсии пока запретили: на море - чтобы не мешали вертолетам, ну а в сторону гор - понятно почему. Но отдых идет своим чередом. Все как обычно, никто не паникует. У нас в отеле все работает, ничего не отключали»

Klo1: «я вчера вечером тоже все нервы себе вырвала ехать или нет. У нас двое детей. Поехали всё - таки. И пока повода для паники не вижу. Ну пепел есть и воздух с гор дует горячий. Но в остальном на первый взгляд всё нормально. Форс мажор. Надеюсь затушат за пару дней. Здесь горы и лес далеко от отелей. Не так как в Мармарисе»

Ксения: «В Кемере над нами стали лететь военные самолёты. Не очень разбираюсь. Но похоже на бе200».

Виктория: «Гарь не в отеле, а на улицах Сиде и Моногавта, очаги видны на карте пожаров NASA, страшно видеть метки пожаров на жилых кварталах. Бог в помощь пожарным и населению».

Андрей Любаненко: «Сейчас я в Алании. Никаких запахов нет. В Сиде летал вертолёт. Видел задымление в горах небольшое. Огня не видел»

Алекс: «Обстановка в Сиде скорее всего зависит от направления ветра. Если ветер поменяется, то будет дым. Потому что горит рядом»

Сергей Сергеев: «У нас холм рядом дымит. Но в отеле чисто..Дымит в Мармарисе, сильно. Но дует скорее в сторону Ичмелера».

Заграница,Фото,Сергей Сергеев,NASA,РБК,РИА Новости,
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