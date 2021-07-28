Туроператоры, экскурсоводы и министерства туризма целых стран идут на разные ухищрения, чтобы привлечь поток путешественников. Одни выдумывают легенды и байки про совершенно обыденные вещи, другие с нуля строят новые туристические точки, третьи реконструируют достопримечательности так, что те превращаются в новострой. "Рамблер" рассказывает о семи ненастоящих туристических точках.

Стоунхендж

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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, конечно, существует, да и еще аж с XXX века до н. э.. Многочисленные анализы и раскопки подтверждают реальный возраст камней. Отличается лишь внешний вид. В 1958 году Стоунхендж пережил глобальную реконструкцию: камни разобрали, укрепили и поставили обратно. Нынешние туристы смотрят на выдумку архитекторов XX века, а не на творение древних кельтов.

Балкон Джульетты Капулетти

Дом, расположенный в тихой улочке Вероны, привлекает ежегодно огромные толпы туристов. Вероятно, приезжие сами рады обманываться, зная, что Джульетта — вымышленный персонаж. Однако в здании с маленьким балкончиком не жила даже прототип героини, 16-летняя Лучина Саворнян. Это просто красивый дом с красивым балконом, только и всего.

Замок Дракулы

Замок находится в Румынии, на границе Мунтении и Трансильвании. По легенде здесь однажды ночевал и охотился Влад Цепеш, известный как прототип графа Дракулы. Однако господарь никогда не жил в этом замке долго и уж тем более не владел им.

Великая Китайская стена

Большая часть памятника разрушилась с течением времени из-за естественных и человеческих факторов. Реставраторы постепенно заменяли старые участки на новые, а совсем ветхие уничтожили, чтобы построить там шоссе или жилье. Сейчас многие участки древней стены моложе приезжих туристов.

Сонная Лощина

Достопримечательность родилась исключительно благодаря таланту маркетологов. В 1999 году на экраны вышел мистический триллер Тима Бертона "Сонная Лощина" по книге Вашингтона Ирвинга. По сюжету события происходят в маленьком провинциальном городе Северный Тарритаун, который существует на самом деле. Догадливые местные власти быстро переименовали город в Сонную Лощину. Естественно, и в него потянулся поток туристов из поклонников картины, Бертона и Ирвинга.

Дом Шерлока Холмса

Во времена викторианской Англии улицы были короче, чем сейчас, и знаменитого дома 221B на Бейкер-стрит просто не было. После расширения появились сразу два дома, которые захотели отхватить кусочек славы знаменитого сыщика. Так, в доме 221B находится Лондонский музей Шерлока Холмса, а табличка с надписью "221B, Baker street" на самом деле висит на доме 239.

Крейсер "Аврора"