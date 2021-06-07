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Как и где отдыхают русские туристы, пока "закрыта" Европа

Диана Товсепова
8 часов назад
Пандемия полностью перестроила весь туристический бизнес. Конечно, она разрушила планы почти всех россиян на отдых. В этом летнем сезоне доступных для русских туристов направлений, конечно, больше, чем в прошлом году, но все же не много.
Египетские курорты слишком долго ждали русских туристов. И дождались.
1/7 Египетские курорты слишком долго ждали русских туристов. И дождались.
Фото: @reginarg1
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Это фото сделано не на далеком заграничном острове, а в Абхазии. Вся республика лежит между живописными горами и морем. Туристы рассказывают, что несмотря на неразвитый сервис, с красотой местной природы мало что сравнится.
2/7 Это фото сделано не на далеком заграничном острове, а в Абхазии. Вся республика лежит между живописными горами и морем. Туристы рассказывают, что несмотря на неразвитый сервис, с красотой местной природы мало что сравнится.
Фото: @angela_buymova
Турция. Одна из самых оживленных улиц Стамбула сейчас сравнительно пустая, но русских туристов здесь все равно можно встретить.
3/7 Турция. Одна из самых оживленных улиц Стамбула сейчас сравнительно пустая, но русских туристов здесь все равно можно встретить.
Фото: @supyanova2901
В Дубаи, как всегда, много русских туристов.
4/7 В Дубаи, как всегда, много русских туристов.
Фото: @28_05_
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"Да и вообще , #дубай очень красивый эмират с богатой историей , где из пустыни и мёртвой земли создали шикарнейшее место планеты . Ну а какой тут шопинг это отдельная тема ))) ₽$€ . Мы довольны и вернёмся сюда обязательно снова", — рассказывает россиянка.
5/7 "Да и вообще , #дубай очень красивый эмират с богатой историей , где из пустыни и мёртвой земли создали шикарнейшее место планеты . Ну а какой тут шопинг это отдельная тема ))) ₽$€ . Мы довольны и вернёмся сюда обязательно снова", — рассказывает россиянка.
Фото: @shii_kat
Некоторые опытные туристы из России сейчас умудряются попасть даже в Кению.
6/7 Некоторые опытные туристы из России сейчас умудряются попасть даже в Кению.
Фото: @grinulya
Сочи — это не только набережная и красивые веранды кафе, но и горы, ущелья, каньоны и водопады.
7/7 Сочи — это не только набережная и красивые веранды кафе, но и горы, ущелья, каньоны и водопады.
Фото: @malyshev2328
Если бы не коронавирус, скорее всего, российские туристы сейчас бы заполнили всю Европу, от Рима до Афин, но пока им приходится довольствоваться "открытыми" курортами.
"Рамблер" разбирался, куда сейчас могут попасть обычные россияне и как они отдыхают в этом сезоне.
Заграница,Фото,
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