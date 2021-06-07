Пандемия полностью перестроила весь туристический бизнес. Конечно, она разрушила планы почти всех россиян на отдых. В этом летнем сезоне доступных для русских туристов направлений, конечно, больше, чем в прошлом году, но все же не много.

1/7 Египетские курорты слишком долго ждали русских туристов. И дождались. Фото: @reginarg1 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Это фото сделано не на далеком заграничном острове, а в Абхазии. Вся республика лежит между живописными горами и морем. Туристы рассказывают, что несмотря на неразвитый сервис, с красотой местной природы мало что сравнится. Фото: @angela_buymova 3/7 Турция. Одна из самых оживленных улиц Стамбула сейчас сравнительно пустая, но русских туристов здесь все равно можно встретить. Фото: @supyanova2901 4/7 В Дубаи, как всегда, много русских туристов. Фото: @28_05_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 "Да и вообще , #дубай очень красивый эмират с богатой историей , где из пустыни и мёртвой земли создали шикарнейшее место планеты . Ну а какой тут шопинг это отдельная тема ))) ₽$€ . Мы довольны и вернёмся сюда обязательно снова", — рассказывает россиянка. Фото: @shii_kat 6/7 Некоторые опытные туристы из России сейчас умудряются попасть даже в Кению. Фото: @grinulya 7/7 Сочи — это не только набережная и красивые веранды кафе, но и горы, ущелья, каньоны и водопады. Фото: @malyshev2328

Если бы не коронавирус, скорее всего, российские туристы сейчас бы заполнили всю Европу, от Рима до Афин, но пока им приходится довольствоваться "открытыми" курортами.