Пандемия полностью перестроила весь туристический бизнес. Конечно, она разрушила планы почти всех россиян на отдых. В этом летнем сезоне доступных для русских туристов направлений, конечно, больше, чем в прошлом году, но все же не много.
Если бы не коронавирус, скорее всего, российские туристы сейчас бы заполнили всю Европу, от Рима до Афин, но пока им приходится довольствоваться "открытыми" курортами.
"Рамблер" разбирался, куда сейчас могут попасть обычные россияне и как они отдыхают в этом сезоне.