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В Японии впервые за 1200 лет раньше срока зацвела сакура

Анна Арсеньева
6 часов назад
Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми. Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта.
Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми.
1/8 Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми.
Фото: @shiaki1788_kokorone
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Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта.
2/8 Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта.
Фото: @kawamura.haruka
Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году аномально теплая.
3/8 Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году аномально теплая.
Фото: globallookpress.com
За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры.
4/8 За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры.
Фото: @mitoyo_gram
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Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик был зафиксирован 27 марта.
5/8  Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик был зафиксирован 27 марта.
Фото: @vanille_nishinomiya
Сакура цветет всего несколько дней.
6/8 Сакура цветет всего несколько дней.
Фото: @mr.rexaz
Отпадают листки примерно через семь-десять дней.
7/8 Отпадают листки примерно через семь-десять дней.
Фото: @kawamura.haruka
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У японцев даже есть традиция любования цветами, которая называется ханами.
8/8 У японцев даже есть традиция любования цветами, которая называется ханами.
Фото: @vodigueor
Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году оказалась аномально теплой. За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры. Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик произошел 27 марта.
Сакура цветет всего несколько дней, а отпадают лепестки примерно через семь-десять дней. У японцев даже есть традиция любования цветами, которая называется ханами. В это время в социальных сетях появляется огромное количество фотографий. "Рамблер" делится некоторыми из них.
Заграница,Фото,
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