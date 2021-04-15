В Японии впервые за 1200 лет раньше срока зацвела сакура

Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми. Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта.
Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году оказалась аномально теплой. За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры. Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик произошел 27 марта.
Сакура цветет всего несколько дней, а отпадают лепестки примерно через семь-десять дней. У японцев даже есть традиция любования цветами, которая называется ханами. В это время в социальных сетях появляется огромное количество фотографий. "Рамблер" делится некоторыми из них.