В Японии впервые за 1200 лет раньше срока зацвела сакура

Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми. Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта.

1/8 Самое красивое время в Японии — период, когда цветет сакура, и все сады становятся нежно-розовыми. Фото: @shiaki1788_kokorone Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Обычно это происходит в апреле, но в этом году, впервые за последние 1200 лет, пик сезона в Киото, древней столице страны, был зафиксирован 26 марта. Фото: @kawamura.haruka 3/8 Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году аномально теплая. Фото: globallookpress.com 4/8 За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры. Фото: @mitoyo_gram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик был зафиксирован 27 марта. Фото: @vanille_nishinomiya 6/8 Сакура цветет всего несколько дней. Фото: @mr.rexaz 7/8 Отпадают листки примерно через семь-десять дней. Фото: @kawamura.haruka Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 У японцев даже есть традиция любования цветами, которая называется ханами. Фото: @vodigueor

Ученые объясняют ранее цветение деревьев потеплением климата. Весна в Киото в этом году оказалась аномально теплой. За цветением сакуры наблюдают много веков: как минимум, с 812 года нашей эры. Ранее рекорд был зафиксирован в 1409 году: тогда пик произошел 27 марта.