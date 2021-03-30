10 мест, которые могут скоро исчезнуть с лица Земли

Под натиском глобального потепления, промышленной деятельности, да и просто огромного наплыва туристов некоторые места на планете в скором времени можно будет увидеть лишь на снимках. В силу необратимых процессов часть из них может исчезнуть с лица Земли, а к другим просто-напросто закроют доступ, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Наше поколение может стать последними, кому посчастливится увидеть их воочию.

1/10 Из-за большего наплыва туристов остров Пасхи испытывает трудности с обеспечением базовых потребностей, как водоснабжение и электроэнергия. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Ледники Антарктиды тают с катастрофической скоростью, которая в десять раз быстрее, чем в Средневековье. Фото: BigPicture.ru 3/10 Для сохранения Мачу-Пичку несколько лет назад ЮНЕСКО установило лимит посещений, который на данный момент составляет 2500 туристов в день. Фото: BigPicture.ru 4/10 Самая высокая точка Африки, Килиманджаро, покрыта белоснежной шапкой снега. За последнее столетие 85% этого снежного покрова растаяло. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Всплески популяции морской звезды «терновый венец», тропические ураганы, глобальное потепление наносят урон Большому Барьерному рифу. Фото: BigPicture.ru 6/10 Острова Вьекес и Кулебра использовались ВВС США для учебных бомбометаний, в результате чего сильно пострадал их растительный и животный мир. Фото: BigPicture.ru 7/10 Десять лет назад уровень Мертвого моря был более чем на 11 метров выше, чем сейчас. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Тадж-Махал принимает около 3-5 миллионов посетителей в год, но в ближайшие пять лет по просьбам ЮНЕСКО памятник могут закрыть для посещений. Фото: BigPicture.ru 9/10 По прогнозам ученых, к 2028 году город может стать непригодным для жизни, а к 2100 полностью затонуть. Фото: BigPicture.ru 10/10 Попасть в Тибет с каждым годом становится все сложнее. Связано это с тем, что иногда китайские власти закрывают его для туристов. Фото: BigPicture.ru

Из-за большего наплыва туристов остров Пасхи испытывает трудности с обеспечением базовых потребностей, таких как водоснабжение и электроэнергия. Бесконтрольно разгуливающие по острову туристы оставляют после себя горы мусора и умышленно или случайно наносят урон каменным статуям моаи и хрупкой экологии острова. Местным жителям все это крайне не нравится, поэтому они всеми силами борются за то, чтобы существенно ограничить число посетителей.

Ледники Антарктиды тают с катастрофической скоростью, которая в десять раз быстрее, чем в Средневековье. Чтобы минимизировать влияние на природу и хоть как-то снизить скорость таяния, сокращается количество выбросов парниковых газов и вводятся жесткие ограничения на круизы. Еще пара-тройка лет — и их запретят вовсе.

Для сохранения Мачу-Пичку несколько лет назад ЮНЕСКО установило лимит посещений, который на данный момент составляет 2500 туристов в день. Однако перуанских исследователей эта цифра не устраивает, и они добиваются того, чтобы существенно урезать число посетителей.

Самая высокая точка Африки, Килиманджаро, покрыта белоснежной шапкой снега. За последнее столетие 85% этого снежного покрова растаяло. Осадки не успевают компенсировать количество растаявшего снега, поэтому, по прогнозам ученых, в течение 20 лет снега Килиманджаро растают и гора навсегда утратит свой первоначальный облик.

Всплески популяции морской звезды «терновый венец», питающейся коралловыми полипами, тропические ураганы, глобальное потепление и возрастающий поток туристов наносят Большому Барьерному рифу непоправимый урон. Из-за повышения кислотности воды и ее температуры уникальная рифовая система разрушается. Предположительно, к 2100 году он может полностью исчезнуть с лица Земли.

Острова Вьекес и Кулебра использовались ВВС США для учебных бомбометаний, в результате чего сильно пострадал их растительный и животный мир. Когда бомбардировки прекратились, и без того шаткую экологию начал подрывать массовый туризм. Сложившаяся на островах уникальная экосистема находится под угрозой исчезновения.

Десять лет назад уровень Мертвого моря был более чем на 11 метров выше, чем сейчас. Основная причина падения уровня воды — промышленная разработка минералов и использование 80% впадающих в море притоков. Для сохранения Мертвого моря к нему собираются подвести канал из Красного моря. Таким образом, уникальный соленый водоем никогда больше не будет иметь прежний вид и состав воды.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал принимает около 3–5 миллионов посетителей в год. Однако в ближайшие пять лет по просьбам ЮНЕСКО памятник могут закрыть для посещений. Связано это с тем, что из-за огромного наплыва туристов, ухудшения экологической обстановки вокруг и деятельности промышленных предприятий храм стремительно разрушается и утрачивает белизну.

Примерно на два миллиметра в год Венеция погружается под воду. По прогнозам ученых, к 2028 году город может стать непригодным для жизни, а к 2100 полностью затонуть.