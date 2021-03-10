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Остров на озере в Германии — идеальное убежище 

BigPicture.ru 4 часа назад
Рукотворный остров Вильгельмштайн посреди озера Штайнхудер в Германии стал идеальным убежищем для всех желающих во время пандемии коронавируса. Здесь можно отгородиться от всего мира и наслаждаться тишиной и гармонией с природой. Красота старинной архитектуры и зеленых пейзажей влюбляет в себя с первого взгляда.
Самоизоляция во время карантина может стать настоящим наслаждением, если проводить ее на райском островке Вильгельмштайн на северо-западе Германии. Он был создан в 1761 году посреди озера Штайнхудер по приказу графа Вильгельма фон Шаумбурга-Липпе. Вельможа построил здесь военную крепость, самую большую на севере страны.
Комплекс состоит из 16 островков, построенных из камня, привезенного на середину озера рыбаками.
Крепость в виде звезды разместилась на главном острове. После смерти графа ее превратили в военный колледж, а затем — в закрытую государственную тюрьму.
В начале 19 века 16 маленьких островов объединили в один большой.
В 1867 году всех заключенных перевели в другие тюрьмы, и красочный остров начал привлекать туристов. С тех пор здесь проводят свадьбы и отдыхают те, кто хочет перевести дух от суеты будничной жизни.
Потомки графа Вильгельма в 1974 году продали озеро Штайнхудер району Ганновера, чтобы избежать конфискации. Тем не менее, остров остается частью семейных владений.
К острову можно добраться на лодке. В крепости разместили музей, а туристы могут остаться здесь на несколько дней, чтобы насладиться красотой природы и спокойствием.
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