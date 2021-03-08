Одно из самых популярных направлений у россиян — Индонезия. Остров Бали посещают сотни тысяч российских туристов, а некоторые наши соотечественники даже остаются здесь "зимовать". Причем на острове уже сформировалось "русское комьюнити", состоящее из блогеров, фрилансеров и всех тех, кто работает в удаленном формате.

Приезжие зовут остров "местом силы" и восхищаются особой энергетикой Бали. Однако сейчас на острове не все так просто.

Соцсети шумно обсуждают новость о том, что с Бали выгнали русского блогера-миллионника Сергея Косенко. Причиной стала шумная вечеринка, которую якобы провел блогер, вопреки ограничениям на острове в связи с пандемией.

Власти начали проверку, в ходе которой выяснилось, то блогер во время пребывания на Бали участвовал в продвижении компаний и товаров, что нарушало требования, предусмотренные туристической визой. Решение о депортации Косенко с острова приняло Балийское региональное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Совсем недавно стало известно о россиянке Инге Кляве, которая уже 2 месяца находится в тюрьме по обвинению в незаконной организации массового мероприятия.

«По словам россиянки, индонезийцам не понравился её пост в инстаграме с афишей Рождественского бала, к организации которого она не имела отношения — на вечеринке девушка была обычным гостем», — сообщает телеграм-канал Baza.

Однако такие новости россиян не пугают. "Рамблер" разбирался, что делают наши соотечественники на далеком индонезийском острове.