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Самые красивые каскадные водопады в мире 

BigPicture.ru 2 часа назад
Небольшая подборка самых красивых каскадных водопадов со всего мира. Пакуйте чемоданы!
Каскадные водопады — одни из самых красивых. Многоуровневые пороги, переливающиеся друг в друга, создают потрясающий танец водной стихии, увлекая за собой в волшебный мир влаги, шума и пены. В мире сотни каскадных водопадов — больших и маленьких, знаменитых и не очень, но лишь несколько из них достойны высших положительных эпитетов. И они перед вами.

Памуккале

Этот водопад известен своими красивыми белоснежными склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины. Сказочный пейзаж образовали вода, камень и минеральные соли.

Водопад желтого дракона в Китае

Окруженная красными скалами, эта местность усеяна небольшими каскадными водоемами с голубой водой, на дне которых поблескивают на солнце россыпи желтых кальцинизированных отложений, благодаря которым озера и получили свое название — Озера желтого дракона.
В некоторых водоемах растут разноцветные водоросли: оранжевые, зеленые, желтые, синие — и придают воде соответствующий цвет. Благодаря этому необычные водоемы называют также «разноцвет». В течение тысячелетий в этом живописном месте в результате осаждения карбоната кальция из подземных источников сформировался уникальный травертиновый ландшафт.

Водопад Семук Чампей в Гватемале

Семук Чампей означает «священная вода». Объединяют эти воды крошечные водопады и изобилие тропического леса. С обеих сторон местности возвышаются утесы, что делает место изолированным. Среди природных достопримечательностей Гватемалы этот водопад занимает особое положение.

Водопад Куанг Си

Расположен в 32 км к югу от Луангпхабанга на левом берегу реки Меконг, на территории одноименного национального парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада расположена небольшая пещера. Между каскадами находится несколько бассейнов с водой насыщенного бирюзового оттенка. Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы.

Водопад Байшуйтай

Расположен в предгорье гор Хаба, в 50 км от китайского уезда Шангри-Ла. Весной этот водопад особенно прекрасен. Талые воды бурными потоками преодолевают многочисленные каскады, делая это место по-настоящему сказочным.
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Заграница , Фото
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