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Тонны мусора: как популярный у туристов Бали превратился в свалку 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Бали — один из самых популярных сегодня у путешественников островов. Многие переезжают туда жить, работая на фрилансе. Туристы восхищаются индонезийским курортом, его атмосферой и красотой. При этом никто не фотографируется на фоне тонн мусора, которые периодически выбрасывает на пляжи океаном.
Группа экспертов из США и Австралии еще в 2018 году провела исследование и назвала страны с самым большим количеством неперерабатываемого пластикового мусора. Индонезия находится на втором месте после Китая — 3,22 миллиона тонн в год. Из-за проблем с утилизацией отходов часть из них неизбежно попадает в океан — до 200 тысяч тонн.
Зимой, в сезон муссонов, ветра регулярно приносят на западное побережье Бали огромное количество мусора, и пляжи практически полностью, на десятки километров, покрываются пластиком. Иногда с них вывозят по 30-60 тонн мусора за день. Для очистки побережья правительство задействует персонал, погрузчики и грузовики. В последний раз, в январе этого года, мусором оказались полностью захламлены пляжи Куты и Джимбарана. Властям пришлось привлечь полицию и военных.
"Рамблер" собрал галерею фото с замусоренных пляжей Бали.
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Заграница , Фото
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