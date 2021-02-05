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Прекрасный Иран: без политики и санкций 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Со всеми политическими и экономическими событиями легко забыть, какой потрясающе красивой страной является Иран. Республика Иран занимает территорию чуть меньше, чем Аляска, население страны — 75 миллионов человек. Несмотря на возросший в последнее время интерес туристов — мусульман интересуют священные места, а других привлекают древние памятники, — страну нельзя назвать самым популярным туристическим местом.
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