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Тысячи комнат и десятки гектаров: самые красивые дворцы мира 

Анна Арсеньева 10 часов назад
Дорогие материалы, лучшая мебель и произведения искусства, — к строительству дворцов привлекали ведущих архитекторов мира. Масштабы построек, где раньше заседали монархи, а сегодня гуляют туристы, впечатляют.
Самым большим дворцовым комплексом в мире считается Запретный город в Пекине. Сейчас это музей, а до 1912 года там находилась резиденция китайских императоров. Дворцовый комплекс признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории расположено 980 зданий. По разным подсчетам, там от 8886 до 9999 комнат.
Еще один дворец, в который хотят попасть все путешественники, — Лувр. До Французской революции это была королевская резиденция. Ее построили на месте охотничьих угодий еще в Средние века. Сегодня Лувр — один из самых известных и популярных музеев в мире. Историки оценивают его стоимость примерно в 40 миллиардов долларов вместе с хранящимися там произведениями искусства.
В России одним из самых красивых считается Зимний дворец в Санкт-Петербурге, где жила царская семья. В дворце 1500 комнат. По сравнению с Запретным городом в Пекине, это даже не много. А, вот, в действующей резиденции Елизаветы II в Лондоне — Букингемском дворце — 775 комнат:188 для персонала, 19 государственных, 52 для королевской семьи и гостей, 72 ванные и 92 офиса.
Эти и другие дворцы, которые считаются самыми красивыми и дорогими в мире, — в галерее "Рамблера".
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Заграница , Фото , Елизавета II , ЮНЕСКО
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