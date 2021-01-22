Тысячи комнат и десятки гектаров: самые красивые дворцы мира 

Дорогие материалы, лучшая мебель и произведения искусства, — к строительству дворцов привлекали ведущих архитекторов мира. Масштабы построек, где раньше заседали монархи, а сегодня гуляют туристы, впечатляют.

Самым большим дворцовым комплексом в мире считается Запретный город в Пекине. Сейчас это музей, а до 1912 года там находилась резиденция китайских императоров. Дворцовый комплекс признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . На территории расположено 980 зданий. По разным подсчетам, там от 8886 до 9999 комнат.

Еще один дворец, в который хотят попасть все путешественники, — Лувр. До Французской революции это была королевская резиденция. Ее построили на месте охотничьих угодий еще в Средние века. Сегодня Лувр — один из самых известных и популярных музеев в мире. Историки оценивают его стоимость примерно в 40 миллиардов долларов вместе с хранящимися там произведениями искусства.

В России одним из самых красивых считается Зимний дворец в Санкт-Петербурге, где жила царская семья. В дворце 1500 комнат. По сравнению с Запретным городом в Пекине, это даже не много. А, вот, в действующей резиденции Елизаветы II в Лондоне — Букингемском дворце — 775 комнат:188 для персонала, 19 государственных, 52 для королевской семьи и гостей, 72 ванные и 92 офиса.

Эти и другие дворцы, которые считаются самыми красивыми и дорогими в мире, — в галерее "Рамблера".