Одним из нескольких "открытых" туристических направлений для россиян во время пандемии оказались Объединенные Арабские Эмираты. Конечно, особой популярностью пользуется Дубай — город и эмират на побережье Персидского залива, который славится своей современной архитектурой, роскошными магазинами, ресторанами, барами и ночными клубами. Знаменитый пейзаж с силуэтом города из бесчисленных небоскребов и та самая Бурдж-Халифа высотой 830 метров.

Дубай и так был популярен среди россиян, а сейчас уда стекаются туристы со всей страны и русская речь слышна в каждом отеле. "Рамблер" разбирался, что сейчас делают туристы из РФ в солнечном Дубае.