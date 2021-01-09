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Места, о которых все узнали из кино 

Мария Грибова 10 часов назад
Иногда, смотря фильм, хочется перенестись в место, где проходили съемки. И благодаря некоторым картинам многие узнали о новых направлениях для путешествий. «Рамблер» расскажет о таких местах.

Брюгге, Бельгия

В этом городе умирал от скуки киллер-неудачник, роль которого исполнил Колин Фаррелл, в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Основные достопримечательности этого места — соборы, церкви и базилики. А по выходным в центре города работает блошиной рынок с самым разным антиквариатом и винтажными товарами.

Патауди, Индия

Героиня фильма «Ешь, молись, люби» отправилась в Патауди, а именно в ашрам Хари Мандир, за духовным ростом. После выхода картины количество туристов в этом месте сильно увеличилось. Этот городок подойдет тем, кому близка индийская культура и кто готов вставать с рассветом и проводить время в молитвах.

Дарджилинг, Индия

Герои фильма «Поезд на Даджилинг. Отчаянные путешественники» путешествуют через всю Индию, чтобы обрести себя. И одно из этих мест — Дарджилинг. Этот город окружен горами и плантациями на холмах. А в конце осени и начале весны туристы поднимаются на смотровую площадку горы «Тигровый холм».

Пусан, Южная Корея

По сюжету фильма ужасов «Поезд в Пусан», город атаковали зомби. Но в реальной жизни ничего такого не было. Основные достопримечательности — мост Кванан, буддийские храмы Помоса и Хэдон Енгунса и деревня Камчхон.
Видео дня. Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
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Заграница , Фото , Колин Фаррелл
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