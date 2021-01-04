Самые известные фейковые достопримечательности 

Как делать деньги из воздуха, воды, леса или книг? Некоторые объекты туризма живы исключительно благодаря красивым легендам и доверчивости туристов. Мы расскажем, о чем лукавят гиды и умалчивают путеводители: все эти достопримечательности являются как минимум спорными и сомнительными, как максимум — фальшивыми и придуманными, но это не мешает им привлекать путешественников со всего света.

Шесть родин Колумба

В Генуе вам покажут дом, в котором жил маленький Христофор Колумб. Однако дом этот был построен в XVII—XVIII вв.еках, а Колумб родился в 1451 году. Маленькая неувязочка? Это еще полбеды! На звание родины будущего мореплавателя и первооткрывателя Америки претендуют сразу шесть городов Испании и Италии, и нет веских доказательств, что он родился именно в Генуе, в доме, который даже не является оригиналом, а всего лишь реконструкция.

Первоначальная постройка была разрушена французами в XVII веке. С таким же успехом вы можете посетить дом Колумба в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где находится музей, посвященный знаменитым путешествиям мореплавателей. О нем хотя бы известно, что Колумб там действительно останавливался. Правда, всего один раз, в 1492 году, вынужденно: ожидал, пока починят его корабль. Да и здание это не оригинальное, а перестроенное в 1777 году. Так что и про этот дом нельзя сказать, что его стены помнят самого Колумба.

Пять могил Иисуса Христа

В Японии есть довольно странное для большинства христиан место: могила Иисуса Христа. Она находится в селе Синго на севере страны. На могиле два креста: один символизирует распятого Христа, а другой — его брата Исукири. Японские христиане верят, что Иисус не умер, за него в Иерусалиме принял смерть его самоотверженный брат, а сам Сын Бога провел ранние годы недалеко от Токио, затем совершил путешествие на Ближний Восток, где и произошли описанные в Библии события. После распятия брата он вернулся в Японию через Сибирь и Аляску и спокойно дожил до 106 лет в селе Синго.

В мире существуют еще как минимум четыре могилы Христа: три в Иерусалиме и одна в индийском штате Кашмир.

Новодел XX века: Стоунхендж

Гиды и экскурсоводы преподносят британский Стоунхендж как древнее каменное сооружение, один из самых известных и загадочных археологических памятников планеты.

Ученые регулярно публикуют исследования о том, как и для чего древние люди выстраивали по кругу эти гигантские валуны.

Выдвигались самые различные версии: Стоунхендж объявляли то святилищем друидов, то астрономическим календарем, то кладбищем, то центром для духовных практик и исцеления. Однако ни в одном путеводителе не публикуются фотографии масштабной реконструкции памятника, которая проводилась в XX веке.

Эти кадры, недавно просочившиеся в сеть и наделавшие шуму, доказывают, что Стоунхендж уже не тот, что был в древности.

В 1958 году он был разобран чуть ли не до основания и возведен заново с использованием современной техники и бетона. При этом попытки перестройки предпринимались и раньше — с 1901 года.

Археологи поднимали и по-своему расставляли упавшие камни, так что постройкой друидов современный Стоунхендж можно считать с большой натяжкой.

На сегодняшний день он является хорошо выполненной реконструкцией и раскрученной приманкой для туристов.

Два полюса холода

Якутское село Оймякон позиционирует себя как полюс холода — самое холодное место на Земле. Это привлекает в глухое северное поселение многочисленных любителей экзотики и экстрима.

Якутские турфирмы успешно продают турпакеты под названием «Экспедиция на полюс холода». Оймяконцы заняты в турбизнесе, они знакомят приезжих с бытом, обрядами, природой Севера, проводят тематические мероприятия: фестиваль «Оймякон — полюс холода» и праздник якутов Ысыах.

Однако на самом деле звание полюса холода до сих пор является предметом споров между Оймяконом и Верхоянском. И если уж быть совсем точным, то рекордная температура в Верхоянске была ниже, чем у конкурента, на 0,1 °С, составив -67,8 °С в 1885 году.

Верхоянский краеведческий музей официально называется Улусный музей «Полюс холода». При этом памятный знак «Полюс холода» установлен и в Верхоянске, и в Оймяконе.

Лох-Несс: деньги из воздуха

Могло ли шотландское озеро Лох-Несс рассчитывать на всемирную славу, если бы не было легенды о таинственном чудовище? На его поиски туристы со всего мира отправляются с экскурсоводом и без.

Под брендом несуществующего чудовища развилась целая индустрия с отелями, ресторанами, катерами и турфирмами, названными в его честь.

А сколько сувениров продается благодаря мифическому Несси — им нет числа!

Однако туристы, приезжающие к озеру Лох-Несс, часто чувствуют себя обманутыми и разочарованными, так как ожидают чего-то сказочного и необыкновенного, а на деле видят самое обычное озеро, довольно скучную местность и никаких признаков жизни чудовища.

Город Ромео и Джульетты

Знал ли Уильям Шекспир , когда писал «Ромео и Джульетту», что обеспечил тем самым будущую славу и безбедную жизнь городу Верона на северо-востоке Италии? Миллионы туристов с удовольствием осматривают дом Ромео и дом Джульетты, где им показывают «тот самый» балкон, на котором происходила ключевая любовная сцена пьесы.

Обязательным пунктом программы является также посещение гробницы Джульетты — поток паломников не иссякает уже несколько веков.

«Переход от дома Джульетты к могиле Джульетты столь же естествен для посетителя, как и для самой бедняжки Джульетты… — описывал свой «тур» в Верону Чарльз Диккенс в «Очерках Италии» в 1846 году. — Сопровождаемый проводником, я направился к старому-престарому саду… здесь мне показали нечто вроде небольшого чана или лохани для воды, и быстроглазая женщина, вытирая о головной платок свои мокрые руки, сказала: «La tomba di Giulietta la sfortunata» („Гробница несчастной Джульетты“). Готовый всей душою уверовать в это, я смог, при всем моем добром желании, поверить лишь в то, что этому верила быстроглазая женщина; итак, я оказал ей в этом кредит и сверх того расплатился с ней звонкой монетой».

Почти то же самое происходит в наши дни, и редко кто вспоминает, что на самом деле Ромео и Джульетты в Вероне никогда не было.