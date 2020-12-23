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Реальные случаи, когда отпуск превратился в кошмар 

Даня Виттиг 20 минут назад
Далеко не всегда отпуск соответствует нашим ожиданиям. "Рамблер" собрал самые жуткие истории о путешествиях. Например, в 2004 году произошло подводное землетрясение, которое вызвало самое смертоносное цунами в истории. Рассказ о выжившей в катастрофе семье лег в основу фильма «Невозможное».
Рошель Харрис вернулась из путешествия Перу с сильной головной болью. Боль усиливалась, а в какой-то момент девушка начала слышать странные шумы. Оказалось, путешествуя пешком, Харрис прошла сквозь рой мух, которые успели отложить яйца в ее ушной раковине. К счастью, негативных последствий от такого соседства не случилось.
Эрин Лангворти мечтала посетить водопад Виктория. В качестве эксперимента девушка прыгнула с моста Виктория-Фолс на специальном тросе. В какой-то момент трос оборвался и туристка упала в реку Замбези, которая кишит крокодилами. Почти 40 минут девушку с завязанными ногами несло стремительным потоком реки. Однако ее удалось спасти.
Лисанна Фрон и Крис Кремерс путешествовали по Латинской Америке. В какой-то момент они решили изучить живописные окрестности и пошли прогуляться по джунглям. Однако та местность была опасна не только змеями и хищниками, но и холодными ночами. Фрон и Кремерс исчезли бесследно, хотя позже их тела все-таки обнаружили.
Семья Чемберлен отдыхала в лагере в Улуру. Вечером Линди положила дочь в палатку, где потом обнаружила кровь и следы диких собак. Дочь пропала, поэтому следствие решило, что ее утащили животные. Позже мнение изменилось и за убийство осудили родителей. Только спустя три года была доказана их невиновность.
Гэри Лютес с сыновьями решил исследовать пещеру в Западной Вирджинии. Они взяли рюкзак с едой, но добравшись до узкой развилки, бросили сумки. Мужчина думал чуть-чуть пройтись, а потом вернуться обратно. В итоге, семья блуждала в пещере в течение пяти дней без пищи, света и воды. Их случайно спас местный житель.
Арон Ралстон решил покорить каньон Блю Джон, но его руку придавил валун. Парень шесть дней не мог освободиться, поэтому решил отрезать конечность. Однако карманный нож не смог перерезать кость, а у Арона начались галлюцинации. Видение заставило его очнуться и доломать руку. История выживания легла в основу фильма "127 часов".
Видео дня. Что творится в заброшенном Чернобыле
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