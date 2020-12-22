Самые устрашающие места на планете 

Каждые 3-5 лет озеро внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.

6/6 Каждые 3-5 лет озеро внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.

В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".

5/6 В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".

Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.

4/6 Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.

В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".

3/6 В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".

Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект.

2/6 Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект.

Люди отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.

1/6 Люди отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.

А вы бы отправились сюда?

Пока одни путешественники выбирают для отдыха безмятежные курорты, где можно по-настоящему расслабиться, другие отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.

Подробнее о самых зловещих точках на планете, — в материале "Рамблера".

Алазанская долина, Грузия

Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект. Его было невозможно увидеть, но ученые распознавали всплески радиоизлучения. Поймать объект эксперты не решились.

Поющий бархан, Казахстан

Бархан Алтын-Эмель в высоту достигает 120 метров, длина его — около 1,5 километров. В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".

Норы Валумбе, Уганда

На языке луганда "валумбе" неслучайно переводится как "смерть". Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.

Село Купище, Украина

Ходят слухи, что в селе Купище находится поляна, обладающая аномальными свойствами. В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".

Озеро Эрцо, Южная Осетия

Неподалеку от города Цхинвали на высоте 2000 метров расположилось загадочное озеро. Загадочное потому, что каждые 3-5 лет оно внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.