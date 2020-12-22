Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Самые устрашающие места на планете 

Мира Маркина 6 часов назад
А вы бы отправились сюда?
Люди отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.
1/6  Люди отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.
Фото: depositphotos.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект.
2/6  Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект.
Фото: wikipedia.org
В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".
3/6  В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".
Фото: wikipedia.org
Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.
4/6  Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.
Фото: depositphotos.com
В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".
5/6  В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".
Фото: wikipedia.org
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Каждые 3-5 лет озеро внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.
6/6  Каждые 3-5 лет озеро внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.
Фото: wikipedia.org
Пока одни путешественники выбирают для отдыха безмятежные курорты, где можно по-настоящему расслабиться, другие отправляются на поиски истинных приключений в местах, которых многие боятся и обходят стороной.
Подробнее о самых зловещих точках на планете, — в материале "Рамблера".

Алазанская долина, Грузия

Существует легенда, что когда в долине построили полигон Института геофизики АН Грузии, при ясном небе на небе появился неопознанный летающий объект. Его было невозможно увидеть, но ученые распознавали всплески радиоизлучения. Поймать объект эксперты не решились.

Поющий бархан, Казахстан

Бархан Алтын-Эмель в высоту достигает 120 метров, длина его — около 1,5 километров. В сухую погоду бархан издает звук, напоминающий мелодию органа или пение свирели. Местные жители говорят, что он "поет".

Норы Валумбе, Уганда

На языке луганда "валумбе" неслучайно переводится как "смерть". Таинственные норы представляют собой 200 отверстий в скале Танда. В самих норах, глубина которых достигает 70 метров, ничего нет, однако люди, находясь рядом с ними, испытывают неконтролируемые приступы страха.

Село Купище, Украина

Ходят слухи, что в селе Купище находится поляна, обладающая аномальными свойствами. В 1990-х местные СМИ неустанно писали о том, что именно в эту поляну постоянно ударяют молнии, за что ее и призвали "громовище".

Озеро Эрцо, Южная Осетия

Неподалеку от города Цхинвали на высоте 2000 метров расположилось загадочное озеро. Загадочное потому, что каждые 3-5 лет оно внезапно исчезает, а потом также неожиданно появляется вновь. Жители Южной Осетии уверены, что поведение озера напрямую зависит от неизвестной аномалии.
Видео дня. 10 мест, где не должна существовать жизнь
Комментарии 1
Заграница , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение