Самые дорогие отельные номера в мире 

Для большинства путешественников отель — место, где можно отдохнуть и переночевать после долгих прогулок по городу. Но для некоторых на первом месте стоят комфорт и роскошь, за которые они готовы отдать нереальные деньги. 3 миллиона рублей за одну ночь в номере — как вам такое? Elite Traveler назвали 10 самых дорогих отельных номеров в мире — от пентхаусов в Нью-Йорке до островов Фиджи.

Сьют Suite Impériale, отель Ritz Paris

Цена за одну ночь — 35 тысяч долларов, или 2,5 млн рублей.

Отель Ritz Paris создал номера, вдохновленные королевскими особами, ведь когда-то здесь любил отдыхать сам король Людовик XV. Позже здесь останавливались Коко Шанель Мария Каллас . Из этого люкса площадью 250 квадратных метров открывается вид на Вандомскую площадь.

Двухэтажный сьют в отеле Palms, Лас-Вегас

Стоимость одной ночи здесь — 40 тысяч долларов (2,9 млн рублей).

Чтобы попасть в этот гигантский номер площадью 836 квадратных метров, гостям необходимо воспользоваться частным стеклянным лифтом. В номере есть три спальни, джакузи, сухая сауна и большая открытая терраса.

Сьют-пентхаус, Hotel Cala di Volpe, Сардиния

Цена за одну ночь — 41 тысяча долларов или 3 млн рублей.

Сардиния — один из самых красивых регионов Италии. А насладиться им сполна можно в шикарном отеле Hotel Cala di Volpe. Самый дорогой номер в этом отеле — пентхаус с бассейном и видом на океан. К услугам гостей также просторная терраса на крыше с обеденной зоной и солярием.

Номер Grand Riad, отель Mansour, Марракеш

Одна ночь в королевских покоях обойдется в 43 тысячи долларов (3,1 млн рублей).

Марракеш — одно из самых колоритных мест на Земле, а для некоторых — символ роскоши. Отель Mansour известен среди высокопоставленных путешественников, и предлагает гостям возможность пожить в своем собственном дворце — хотя бы на несколько ночей.

Пентхаус, отель Grand Hyatt Cannes, Канны

Цена за ночь составляет 53 000 долларов (3,9 млн рублей).

Пентхаус в отеле Grand Hyatt Cannes — самое дорогое место отдыха во всей Франции. Это популярный номер среди голливудских звезд и моделей, когда они приезжают сюда на Каннский фестиваль. Хоромы площадью 1000 квадратных метров включают частную террасу площадью 500 квадратных метров, столовую и завораживающий вид на океан.

Сьют с пятью спальнями, отель The Mark Hotel, Нью-Йорк

Ночь здесь обойдется в 75 тысяч долларов или 5,5 млн рублей.

Этот огромный люкс — микс простоты и элегантности в центре Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Номер площадью 450 квадратных метров состоит из пяти спален. К услугам гостей также терраса, с которой открывается вид на Центральный парк.

Апартаменты Hilltop Estate, острова Фиджи

За ночь придется отдать 45 000 долларов (3,3 млн рублей).

Это невероятное место расположено на вершине холма — отсюда открывается панорамный вид на зеленые холмы Лаукала. В апартаментах могут разместиться до восьми человек, а еще — здесь есть собственный дизайнерский бассейн.

Пентхаус Ty Warner, отель Four Season, Нью-Йорк

Стоимость одной ночи здесь — 50 тысяч долларов или 3,6 млн рублей.

Пентхаус Тая Уорнера в отеле Four Season в Нью-Йорке создан для любителей искусства. Номер площадью 399 квадратных метров считается «архитектурным и художественным шедевром». На его стенах висят оригинальные работы американских и международных художников.

Maharajah Pavilion, отель The Raj Palace, Джайпур, Индия

Ночь здесь стоит 75 тысяч долларов (5,5 млн рублей).

Джайпур в Индии известен Тадж-Махалом, одним из семи чудес современного мира. Здесь также находится самый дорогой отель не только в Индии, но и в Азии — The Raj Palace. В их самом дорогом номере есть роскошная столовая, библиотека, а мебель в спальнях сделана из слоновой кости и золота.

Номер Royal President House, отель President Wilson, Женева

Стоимость одной ночи в президентском сьюте — 80 тысяч долларов (5,8 млн рублей).

Пентхаус площадью 148 квадратных метров имеет 12 спален и джакузи с видом на Женевское озеро. Гости также могут отдохнуть на собственной террасе с панорамным видом. Здесь также имеются пианино, бильярдный стол и личный шеф-повар.