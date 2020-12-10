Что ждет туристов на новый год в Абхазии 

Туристический сезон в Абхазии в этом году начался лишь 1 августа из-за пандемии, но зато закончился только концу октября. Сейчас в республике совсем не много туристов, однако многие планируют посетить ее в новогодние праздники.

Для российских туристов в отпуске в Абхазии будут и плюсы, и минусы. Так, живописная природа не перестает радовать и зимой. Зима в стране часто бывает солнечная, а температура не опускается ниже 10 градусов тепла. Конечно, перспектива провести новогодние праздники в окружении моря, пальм и солнца крайне привлекательно. Однако стоит понимать, что эпидемиологическая ситуация в стране, сейчас неблагоприятная. Количество заболевших коронавирусом растет, а мест в больницах не хватает. Однако местные жители в основной массе соблюдают масочный режим.

Что касается гор, то их красоте здесь вполне может позавидовать Швейцария. Конечно, туристы обычно спешат посетить озеро Рица, которое зимой становится еще сказочней, чем летом.

Кафе и рестораны, при этом открыты, однако за ними стоит ехать в столицу республики, древний и красивый город Сухум.

При этом сейчас в стране на два часа в день отключают свет из-за проблем с электроэнергией, однако власти обещают что скоро эта проблема будет решена.

"Рамблер" разбирался в том, что еще ждет отдыхающих, посещающих эту страну в зимний сезон.