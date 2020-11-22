Австралийка, покорившая небо 

Тати Чиаиа (Tati Chiaia) родилась в Австралии, но живет в Аргентине. Девушка, несмотря на свой юный возраст, уже работает частным пилотом. "Рамблер" собрал галерею ее фото.

Девушка начала летать более двух лет назад. Однако разрешение быть частным пилотом получила только в августе прошлого года. Во время пандемии австралийка не летала, но продолжала тренироваться с помощью авиасимулятора. Сейчас она уже вернулась к работе. Будучи фанатом неба, теперь Тати мечтает получить лицензию на управление вертолетом.

"Как бы я ни любила летать на самолетах, я хотела бы немного повеселиться, пилотируя вертолет", — написала девушка.

В Instagram-аккаунте пилотессы более 58 тысяч подписчиков. Однако девушка привлекает не только поклонников авиации: многие восхищаются внешностью Тати и тому, как хрупкая австралийка справляется с самолетом.